Los alquileres suben un 16% en Ourense, con pisos de hasta 1.150 euros al mes

El precio de la vivienda de alquiler alcanza máximos históricos en Ourense tras experimentar una subida interanual del 15,9% en diciembre de 2022 en comparación con el mismo mes de 2021.

Esto supone que el precio de los alquileres triplicó en la ciudad la subida del IPC, según los datos del último informe presentado por la web especializada Idealista, marketplace inmobiliario del sur de Europa. Ese incremento de Ourense duplica la subida media anual de los alquileres en España, que fue del 8,4% en el último año.

Este incremento interanual del precio medio de los pisos de alquiler sitúa a la provincia de Ourense, en el sexto lugar del ranking nacional entre las seis capitales de provincia donde más se han incrementado los alquileres. Así, en Pontevedra, siempre según este informe, el incremento fue del 4,3 por ciento, y el precio se sitúa en una media de 7,50 euros el metro cuadrado.

En A Coruña, el incremento de precios fue del 5,9% y el precio medio de alquiler queda en esa provincia en los 7,10 euros el metro cuadrado. En Lugo, un alquiler ronda los 6,20 euros metro cuadrado, tras experimentar un incremento del 4%, es decir, por debajo en este caso de la subida del IPC que han tenido que soportar los consumidores.

Lo cierto es que, pese a estos datos que marca el portal Idealista, y que sitúan Ourense como la provincia donde han subido más los alquileres, los precios son aún bajos, y se sitúan en una media de 6,60 euros metro cuadrado, (frente a las subida media del 11% estatal) lo que significa una media de 600 euros de alquiler para un piso de unos 90 metros cuadrados útiles en la ciudad.

Fueron en total 32 las capitales de provincia españolas en las que se han registrado incrementos en el precio de los alquileres. Encabeza la lista Barcelona con una subida de un 25,7% en el último año, seguida por unas subidas superiores al 20% en Alicante (23,4%), Valencia (20,9%) y Málaga (20,7%). Destacan en quinto lugar en cuanto al porcentaje de las subidas, Girona (19,2%) y Ourense (15,9%).

El informe que presentó a finales del pasado año la Federación de Empresas Inmobiliarias de Galicia (Fegein) ofrece datos más específicos y de proximidad que los de Idealista, y diferencia entre el precio medio de una vivienda de alquiler en la provincia y las capitales de provincia. Así, en el caso de Ourense el precio medio en la provincia está en 6,30 euros, y en los 6,60 en la ciudad.

En A Coruña, por ejemplo, o Santiago, el precio se dispara a 8,80 y 8,10 euros el metro cuadrado respectivamente. En Vigo, estarían los alquileres más caros, con una media de 9,60 euros el metro cuadrado.

Para inmobiliarios como Saúl Mallo, de Inmobiliarias Ourense, “uno de los problemas de la ciudad es, junto a la falta de oferta de vivienda en el mercado de alquiler, muy inferior a la demanda que se produce en estos momentos, que parte del fondo de pisos que antes estaban destinados a alquiler, ahora pasaron a la modalidad de viviendas turísticas”, explica.

También influye en esa alta demanda de arrendamientos, en una sociedad conservadora como era Ourense, donde imperaba tener casa propia, “los altos precios las hipotecas que hacen que para muchas personas pagar un préstamo sea inasumible”, indica Saúl Mallo.

Por su parte, el presidente de Fegein, Benito Iglesias, explica que “los costes de construcción, el alza de precios tanto en viviendas nuevas como usadas reformadas, la escasez y encarecimiento de las materias primas, la rehabilitación de las viviendas en una comunidad con más de 340.000 viviendas desocupadas, siguen siendo los principales retos y adaptaciones a las principales coyunturas que el sector inmobiliario gallego se enfrentará de cara al próximo año”.

Destaca además que “las tensiones en los precios se producirán principalmente en el mercado del alquiler, y con las siete principales ciudades de Galicia como los municipios más tensionados en precios y oferta menguante”.

Desde Fegein prevén que “en el primer semestre del año los precios de la vivienda en alquiler sigan incrementándose moderadamente y la oferta siga disminuyendo, principalmente en las siete grandes ciudades de Galicia”.

Saúl Mallo, inmobiliario: “Por menos de 400 euros al mes no es posible encontrar un piso”

La escasez de oferta en el mercado de alquiler en la ciudad de A Burgas tiene múltiple y variada casuística, según los inmobiliarios consultados. Una de las causas principales podría ser, sin duda, la falta de un Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) en vigor, que frenó la construcción y no ha renovado en los últimos años el parque de vivienda nueva para alquiler y venta. A pesar de ese incremento anual de casi un 16% del coste de los alquileres, “Ourense sigue teniendo unos de los precios más bajos de Galicia, si los comparamos con Vigo o con la grandes capitales gallegas”, advierte Saúl Mallo, gerente de Inmobiliarias Ourense, “debido a ese perfil de ciudad pequeña y de escasa industria”. Es evidente que la zona centro sigue siendo la más cara, pero en calles como Dalí, en O Couto, “un piso de alquiler puede rondar los 600 euros por su proximidad al centro”, indica el experto. Sin embargo, no influye solo en los precios la calle en la que se ubique a vivienda, sino el estado del piso y su antigüedad. De hecho, en Inmobiliarias Ourense “los márgenes que se manejan son muy dispares. El piso de alquiler más económico en Ourense ahora mismo no baja de los 400 euros, y en algunas de las zonas con precios más bajos como Mariñanansa y O Vinteún. Pero en nuestro caso, el más piso más caro que hemos alquilado últimamente tiene 200 metros cuadrados a estrenar en una calle de O Couto, por 1.150 euros al mes”. El salario mensual de muchos en la provincia de los mileuristas.