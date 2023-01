Dos acusados se enfrentan a 4 y 3 años de cárcel por un supuesto delito de drogas

L.E. y J.M.B. se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ourense para declarar en el proceso judicial que dirimirá si son culpables o no de un presunto delito de tráfico de drogas contra la salud pública, después de un registro domiciliario en febrero de 2019, donde se encontraron diversas sustancias estupefacientes.

El Ministerio Fiscal propone al tribunal una pena de 4 años de cárcel, más de 30.00 euros de responsabilidad civil y la expulsión de España en el último tercio de la condena para J.M.B. y 3 años y seis meses de cárcel para L.E. Así como una responsabilidad civil de 5.600 euros. A este último, en la celebración del juicio, le retiró la petición de España por el “arraigo” y en función de “criterios de proporcionalidad”. La fiscal señaló que “el acusado tiene un permiso de residencia de larga duración y eso implica que tiene las mismas condiciones que los españoles. Por lo tanto se equiparan los derechos y no concurre los hechos delictivos como de especial gravedad”.

Denuncia previa

Todo el proceso policial parte de una denuncia previa de una persona residente en la provincia de Lugo que supuestamente empieza a “trabajar vendiendo droga” para J.M.B. porque “estaba pasando un mal momento y no tenía trabajo”. La denuncia se hace en la comisaría lucense y los agentes se trasladan a Ourense para realizar operativos judiciales, ya que en la denuncia la víctima manifiesta que se le “está amenazando en su casa y en su puesto de trabajo”. También comenta que le usurparon dos cadenas de oro, un teléfono móvil y el DNI, tras presentarse en Lugo y pedirle una deuda de 4.000 euros.

Los agentes realizan el operativo de vigilancia y concluyen identificando a los dos señalados y sus respectivas viviendas.

Auto de registro y drogas

La defensa de los acusados pidieron la nulidad del auto de registro de los domicilios al carecer de “motivación suficiente” y por tanto todo el procedimiento judicial posterior que emana de esos registros. El tribunal emplazó esa nulidad a la sentencia y se desarrolló el juicio. En las conclusiones volvieron a insistir en esta circunstancia, mientras que la Fiscalía arguyó que “está perfectamente ajustado a los requisitos jurisprudenciales” .

En el juicio donde declararon más de diez agentes, no quedó probada que la sustancia estupefaciente encontrada en los registros de los acusados fuera para la venta, al menos eso concluyen las defensas. En el domicilio de L.E., se encontraron 22 papelina más una “roca” de cocaína. Los agentes no encontraron ninguna báscula de precisión ni tampoco otros materiales que identificaran que la droga estaba siendo usa para la venta. La víctima que puso la denuncia reconoció que “L.E. nunca me vendió droga”.

El otro registro se produjo en el piso de la expareja de J.M.B. donde encontraron unas balas que le atribuyeron y droga así como básculas y elementos de corte en el trastero del mismo. Sobre las balas la ex compañera sentimental antes y ahora pareja, dice que “son de mi padre que era cazador y así se lo dije a los agentes cuando entraron en casa”. Y sobre la droga en el trastero con otros utensilios, la defensa señala que “el padre de la pareja de J.M.B era drogadicto y estuvo en consumiendo durante mucho tiempo. Mi cliente dijo que el registro del trastero no lo firmaba porque no era suyo, y es que los enseres que había allí, efectivamente, no eran suyos. Eran del padre de su ex pareja ahora pareja”.

Las defensas no ven pruebas “suficientes” y piden la libre absolución por los delitos de tráfico de drogas, mientras que la Fiscalía explicó que “quedan acreditados los delitos contra la salud pública, porque J.M.B era quien tenía acceso a ese trastero y las droga de L.E. estaba lista para vender”. En los registros también se encontró dinero que los acusados atribuyen a trabajos en negro y piden que se “tengan en cuenta las contradicciones del denunciante que, hasta en cinco ocasiones, cambió la declaración”.