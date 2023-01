Tras las fiestas navideñas, el regreso a la rutina devuelve la mirada al calendario. ¿Cuándo vuelve a ser festivo? En la provincia de Ourense no habrá que esperar demasiado. El Entroido se vive con tanta fuerza que el 70% de los ayuntamientos han fijado uno de sus dos festivos locales anuales en estas fechas.

El Martes de Carnaval, elegido por 56 de los 92 concellos, es el rey. Le sigue el Miércoles de Ceniza, que será inhábil en otros siete municipios. También el lunes de Entroido es una buena opción tanto para introducir el descanso en estos días de máscara y disfraz, como la dedicación total a la fiesta. Este año han elegido este día Sarreaus y Vilariño de Conso, tierras tomadas en carnaval por vergalleiros y boteiros, respectivamente.

En total, 65 municipios disfrutarán de un día festivo durante la celebración de los días grandes del Entroido. Las fechas centrales se sitúan este año entre el 18 y el 22 de febrero, aunque en localidades como Xinzo de Limia o Laza, el calendario arranca mucho antes. En Laza, por ejemplo, el primer folión saldrá el viernes 27 de enero, y ese mismo domingo, día 29, se celebra el tradicional Fareleiro en la capital limiana. Ourense, capital del Entroido urbano, es fiel a sus festivos locales tradicionales: Martes de Carnaval y 11 de noviembre, San Martiño, patrón de la ciudad.

El 21 de febrero también será festivo en otras localidades protagonistas del Entroido ancestral como Xinzo de Limia, territorio de pantallas; Bande, zona de troteiros, y Maceda, donde reinan los felos.

El resto de municipios en los que será inhábil el Martes de Carnaval son los siguientes. Allariz, Amoeiro, Avión, Baltar, Baños de Molgas, Barbadás, Beariz, Os Blancos, A Bola, Calvos de Randín, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, O Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Parada de Sil, Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Piñor, Pontedeva, Porqueira, Punxín, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, O Irixo, Lobeira, Lobios, Manzaneda, Maside, A Merca, Montederramo, Muíños, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, San Xoán de Río, Sandiás, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Verea, Vilamarín y Xunqueira de Espadanedo.

Otros puntos emblemáticos del Entroido ourensano han elegido el Miércoles de Ceniza como festivo local, lo que les permite no solo alargar la celebración, sino recuperar fuerzas tras las intensas jornadas de fiesta que caracterizan el carnaval ancestral y multitudinario que se celebra en esta provincia.

Es el caso de Laza, que si bien dispone de un largo calendario de Entroido, vive con fuerza fechas como el domingo de estrena del peliqueiro o el Luns Borralleiro, día de farrapada y batalla de hormigas. También en Verín, tierra del cigarrón y uno de los vértices del Triángulo Máxico junto con Xinzo y Laza, será fiesta local el miércoles. Viana do Bolo, punto de interés en el Entroido rural y reino del boteiro, se une a la lista del miércoles festivo, al igual que Vilardevós, Oímbra, Cualedro y Castrelo do Val.

Cortegada, Esgos y A Rúa, dos fiestas en un mes

Las festividades de ámbito local se eligen anualmente y no siempre se repiten. En Arnoia, por ejemplo, en alguna ocasión fue inhábil el 16 de agosto (San Roque), pero este año serán festivos locales el 22 de mayo (Santa Rita) y el 4 de agosto, primer viernes de ese mes en el que se celebra la Festa do Pemento. Lobios, que en ocasiones ha elegido San Brais (3 de febrero) como fiesta local, este año se decanta por el 11 de agosto (fiesta del verano), además del Martes de Carnaval. En el calendario de festividades de ámbito local hay varios municipios que agotan sus dos opciones en el mismo mes. Es el caso de Cortegada, Esgos y A Rúa. En Cortegada se concentran en julio, el 11 de San Benito y el 26 de Santa Ana. En Esgos ocurre en febrero, ya que, además del 21 de Entroido, celebran el día 2 su patrona, As Candeas. A Rúa agrupa sus festivos propios en el mes de agosto, el 7 para las llamadas fiestas del verano y el 21, San Roque. Y por si esperar hasta el Entroido puede parecer demasiado para disfrutar de un festivo, algunos municipios ya celebran semanas antes. Los más madrugadores son Castrelo do Val y Verín, que festejan el San Antón el 17 de enero. En Castro Caldelas, el día 20 de este mes también será inhábil para recrear la tradicional Festa dos Fachós.