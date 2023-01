A sala Alterarte do campus de Ourense comeza a súa programación de 2023, coa inauguración da exposición ‘Saír á superficie’, da artista Florencia Caiazza (Bos Aires, 1982) e comisariada por Sara Donoso. Nela, a creadora emprega de xeito artístico ferramentas, técnicas e materiais que habitualmente se empregan na montaxe dunha mostra para dar protagonismo á propia memoria do espazo expositivo e ás súas características.

Na súa inauguración, Elena Rivo, vicerreitora do campus de Ourense, destacou o interese da mostra facendo fincapé en que se trata dun proxecto pensado especificamente para a sala Alterarte, sala que, unha vez máis, se transforma coa chegada dunha nova proposta artística. A vicerreitora salientou a dimensión internacional da artista escollida nesta ocasión, cuxa traxectoria se desenvolve principalmente entre Bos Aires e Berlín.

A artista Florencia Caiazza agradeceu a oportunidade de expor “nun espazo fermoso e moi singular”. A súa calidade de “nómada”, apuntou, fíxolle ter moitos talleres e casas en pouco tempo “e cando os espazos se atopan baleiros un realmente presta atención ao espazo mesmo e aí aparecen as pegadas, os furados, as marcas do que houbo antes”, salienta.

A forma curva das esquinas do solo do espazo e as acumulacións de cor atopadas ao lixar as súas paredes, engadiu, supuxeron tamén unha oportunidade para a creación artística, salientando como no seu conxunto “foi fermoso atopar moito sobre o que traballar” nesta intervención no campus de Ourense.