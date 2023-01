La oposición reprueba a Jácome por el “caso Baltasar” y pide su dimisión por cuarta vez

Menudo pleno. Y eso que la precampaña todavía no empezó, o sí. El primer pleno ordinario del año 2023 fue moderadamente armónico hasta que la cuestión de urgencia presentada por el PP levantó las alfombras del salón de plenos del Concello de Ourense y se dejó entrever la línea que marcará el final del mandato. Todos los ediles (21, tres estaban ausentes) de la oposición votaron a favor de la reprobación de Gonzalo Pérez Jácome y de su gestión municipal por el “caso Rey Baltasar”, en referencia a la elección de un condenado por abuso sexual para interpretar al rey mago en la cabalgata. Pero, vamos por partes como dijo Jack.

Fondo jurídico

El PP llevó una moción de urgencia al primer pleno ordinario del 2023, correspondiente al mes de enero, que fue aprobada por mayoría para incluirla en el debate plenario pidiendo la dimisión de Jácome, después de que trascendiese que el Rey Baltasar, elegido por el Concello de Ourense, para hacer de rey mago en la cabalgata tenga dos sentencias firmes condenatorias por abusos sexuales. La primera en 2019 y la segunda en 2022.

Primero fue el BNG el que solicitó explicaciones al regidor ourensano sobre dicha circunstancia, pidiendo que se convocara una junta de portavoces en señal de transparencia. Después fue el PSOE, el que se unió a la petición con el mismo objetivo. Definir el procedimiento, quién lo había hecho y dirimir responsabilidades. Pero Jácome no atendió ni a una petición ni a otra y optó por esperar, por el silencio.

La moción presentada en pleno por el PP aludía a una norma jurídica, que según, la cual, se debía pedir el certificado negativo de delitos sexuales y penales para poder realizar actividades con menores de edad. El regidor ourensano, Gonzalo Jácome, leyó un informe jurídico, encargado a los servicios jurídicos del Concello, en el que se establecía que la ley a la que hacía referencia el PP estaba derogada por otra más actual, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

En ella, en el artículo 57, especifica que se pedirá el certificado cuando la actividad con menores sea “habitual y regular”. Y define que “a los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad”.

Sobre esta cuestión jurídica, no se pronunció más durante el debate Flora Moure, a tenor de las declaraciones de Jácome y le pidió que le facilitase una copia del informe jurídico que había encargado.

El alcalde explicó que “esa ley a la que hacen referencia fue derogada, se puede ser más ignorantes. Pedir el certificado negativo de delitos sexuales y penales no es un requisito según la ley para actividades esporádicas como es la cabalgata de los Reyes Magos, ya que la ley dice que se pedirá cuando sea regular y habitual, no ocasional como es este caso”. Y añadió que “pero es que resulta curioso que ni A Coruña, ni Santiago, ni Vigo pidieron ese certificado a la comitiva, porque esa es otra, habría que haberlo pedido a toda la comitiva, pero repito, no es necesario”.

Y sobre la petición del certificado a los diferentes voluntarios que participaron en la cabalgata enfatizó que “esta misma mañana me confirmaron que el PP desde el 2015 al 2019 no pidió nunca el certificado negativo a ninguno de la comitiva de la cabalgata las cuatro veces que la hizo, no me digan que hay que pedirlo, cuando ustedes no lo hicieron en cuatro años. Es inaudito”.

Cuestión ética

Una vez que el discurso en el marco jurídico cumplía con la legalidad, se tornó en cuestiones éticas. El PP, que se confundió con la norma jurídica, comentó que “está claro quien hizo la vista gorda de no preocuparse por los delitos sexuales, es una dejación de funciones y no respetar las obligaciones. Es gravísimo. Ha logrado que la cabalgata sea la más vergonzosa, la más irresponsable y la más peligrosa de la historia. Y usted, es el alcalde más cobarde de la historia. No es digno”.

Con el mismo tono se refirió Luís Seara, portavoz del BNG, aludiendo que “saíron a palestra para lavar a vergoña que habían feito. Vostede, quedou retratado é un ser carente de escrúpulos e de ética. Esta situación é inaceptable nun momento no que a violencia machista segue pegando con dureza. Esto marca un antes e un despois e estase a rir das víctimas de violencia de xénero”. Y calificó al regidor en el segundo turno como “misóxino e machista”, al tiempo que presagiaba que “usted frecuenta ese sitio, dudo moito que non tuvera constancia desa circunstancia. É cuestión de ética”.

Hubo referencias por parte del BNG a la mano tendida del PP en el 2019 para hacer alcalde a Jácome y que ese fue el germen de que “estemos hoxe aquí, así”. Natalia Benéitez, portavoz del PSOE, también recordó aquel momento diciendo que “se estamos aquí neste momento, tan indigno, é porque o PP fixo alcalde a Jácome”. Y señaló que “antes dimitiría que hacerle alcalde”, después de que Jácome le subrayara como la “culpable” de que tenga el bastón de mando.

La socialista comentó que “ahora vendrá aquí para salir del paso, la cagó y ya está, no pasa nada, admítalo. El responsable de lo que pasó es usted, no se puede permitir. Esta vez atravesó todas las líneas rojas, y esto es gravísimo”.

Y, por último, Pepe Araújo, de Ciudadanos, sentenció diciendo que “la lió gorda con este tema. Es una metedura de pata tremenda y tiene que dar las explicaciones precisas y dimitir. No hay otra forma”.

“Reinserción”

El edil no adscrito, ex de Ciudadanos, Laureano Bermejo, aludió al principio constitucional de la reinserción social de los penados diciendo que “está recogido en la constitución y es algo mismo que no se está haciendo, respetando la integridad social de esta persona”. Y aclaró que “con esto no estoy blanqueando los actos de la persona, no es eso. Digo que es un principio que recoge nuestra constitución”.

Por su parte, el regidor ourensano, además de apoyarse en el informe jurídico para señalar al PP como “incompetentes” por confundirse en la ley vigente a aplicar, señaló al principio de idoneidad como otro de los factores a tener en cuenta. En este sentido, dijo que “no conocíamos las circunstancias de esta persona. Nosotros teníamos varias opciones y la primera, que iba a ser la del año pasado, no pudo hacerlo y esta persona era la segunda. Nos pasó a nosotros como le pudo pasar a cualquiera, porque no sabíamos nada”. Y añadió que “estos hechos son lo más asqueroso y lo más abominable que hay y tienen y deben ser condenados, pero no tiene nada que ver con la serie de acontecimientos que se desarrollaron. La prensa y la oposición crearon una bola de nieve, una alarma social”.

Para finalizar, sobre el argumentario de la oposición, señaló al “giro total que han dado con la moción, primero era un tema jurídico, un tema de ley pedir el certificado negativo, y ahora como se lo hemos desmontado es cuestión de ética y de chantaje emocional. No solo meten la pata, sino que después tiran de chantaje emocional”.

Esto es Ourense en enero: descalificaciones, amenazas, insultos y alusiones desproporcionadas. Y es enero, todavía quedan cinco meses para las elecciones. Con este cóctel y la tensión vivida, el PSOE terminó abandonando el pleno antes de que se acabara.