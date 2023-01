La alta demanda de becas Ourense Rural deja fuera dos de cada tres solicitudes

La segunda edición de las becas Ourense Rural que ofrece el campus de Ourense para facilitar la movilidad de estudiantes que tienen su residencia en concellos de la provincia (excepto la capital) ha dejado fuera a gran parte de los solicitantes debido a la alta demanda que genera esta convocatoria incluida en el convenio de colaboración anual de la Universidad de Vigo y la Diputación de Ourense.

Ya el pasado año, cuando se estrenó esta ayuda, se presentaron casi 170 demandantes, pero la partida prevista, que asciende a 25.000 euros, solo cubrió 27 peticiones y 70 se quedaron fuera, mientras que otras 71 se rechazaron por no cumplir los requisitos. En esta edición, que se resolvió el pasado diciembre, la demanda fue todavía mayor. En total, se tramitaron 189 solicitudes, de las que solo 27 lograron la beca. 62 se quedaron en lista de espera y un centenar fueron denegadas al no corresponderse con los criterios fijados en las bases.

Gran parte del alumnado que atrae el campus de Ourense es de la provincia. En el curso actual, de los 4.677 matriculados en estudios de grado, máster y doctorado, 1.988 son de la provincia. En la capital residen 1.180, por lo que 808 tienen su domicilio en alguno de los municipios restantes, lo que los convierte en destinatarios de estas becas.

De 200 a 1.000 euros

Las ayudas, que oscilan entre 200 y 1.000 euros en función de los kilómetros que separan el domicilio del campus, se destinan a cubrir los gastos derivados del desplazamiento desde el término municipal de la vivienda habitual del alumno hasta el campus. La mayor cuantía, mil euros, se concede a aquellos estudiantes que viven a más de 50 kilómetros de su facultad. La siguiente, de 800 euros, es para los empadronados en municipios separados del campus por entre 30 y 50 kilómetros. La siguiente ayuda, de 400 euros, se establece para aquellos residentes que tienen que desplazarse entre 10 y 30 kilómetros para acudir a clases, y la más baja, de 200 euros, es para los que están a menos de 10 kilómetros.

Queda excluido de la convocatoria el concello de Ourense, por lo que se dirige a todos aquellos alumnos matriculados en titulaciones oficiales del campus que viven en cualquiera de los 91 municipios restantes. El objetivo es atender el gasto de transporte que supone la realización de estudios para el alumnado empadronado en concellos rurales y con dificultades de conexión a través de los medios de transporte habituales.

Para la concesión de estas ayudas es imprescindible estar empadronado en alguno de los municipios de la provincia de Ourense con una antigüedad de 12 meses. También se tienen encuentra requisitos académicos y económicos, con atención a la renta y el patrimonio familiar.

El más alejado, a 139 km

En el curso actual se concedieron 27 ayudas, 17 por importe de 1.000 euros, y diez con una cuantía de 800 euros. La beneficiaria más alejada reside a 139 kilómetros y los más próximos están a 41. A la puntuación obtenida por la renta y la distancia a la que se encuentra la vivienda habitual se suma la nota media obtenida en sus estudios, por lo que también es importante tener un buen expediente académico para conseguir una de estas ayudas.

De las 189 solicitudes presentadas este curso, 62 se han quedado en lista de espera, pero otras cien fueron rechazadas porque no cumplían los requisitos exigidos. Entre las causas más comunes de denegación están las relacionadas con el empadronamiento, muchos no llegan a presentar el certificado y otros no están inscritos con los 12 meses de antelación que se exige.