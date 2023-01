Ourense cierra el 2022 con el menor número de desempleados desde que hay registros

Los datos siempre son interpretativos. Depende de quién los mire y cómo lo haga. Así es también la realidad del mercado laboral en la provincia ourensana con luces y sombras después de una pandemia, una crisis de la energía, una guerra que elevó la inflación y una carestía de la vida que se incrementa. El mercado laboral cerró el pasado diciembre con 16.294 desempleados, el menor número de personas en situación inactiva desde que hay registros en el Servicio de Empleo Público. Unos lo achacarán a la posible pérdida (un año más) de población y otros engrandecen una reforma laboral que minimiza los parados por los contratos indefinidos y por los siempre polémicos fijos discontinuos.

Desde la Confederación Intersindical Galega, Paco Sío, secretario de negociación colectiva, empleo e industria, dice que “os datos son bos evidentemente. Pero teñen luces e sombras. Se extrapolamos os datos a Unión Europea, España é o que ten a tasa de paro maís alto, polo tanto a creación de emprego e a reactivación da economía trala pandemia, é evidente, pero insuficiente”. Y añade que “hay que felicitarse polo que se está a conseguir, pero non moito porque os ritmos de Europa son maiores cos nosos”.

Sobre la reforma laboral comenta que “fue muy importante, también es evidente, pero non sabemos cuantos fixos discontinuos hai agora mesmo, porque esta modalidad laboral o que fai que aumentar a precarización e teñen periodos inactivos, polo que teñen que buscarse un segundo traballo co que eso implica fiscalmente. Agora mesmo hai xente descontenta pola caída de rendas que teñen ao ser indefinido pero traballar parcialmente, sexa menos horas a semana ou menos semanas ao ano”.

El menor dato del paro supone restar 800 desempleados menos que en el cierre de 2021, 5.000 menos que en el 2020 y casi 2.000 con el último año prepandemia. Son números que no se pueden leer solos y es por ello que en el análisis de las afiliaciones a la Seguridad Social, estas tienen el mayor volumen de personas desde el año 2010, es decir, desde el anterior estallido de la crisis.

El 2022 se cerró con 103.309 afiliados. Son 700 más que en el 2021, son 3.300 más que en el 2020, 900 más que en el 2019 y casi 2.000 en comparación con el 2018.

Por su parte, Ana Barrios, secretaria general de CCOO en Ourense, comenta que “a reforma laboral tamén está a abrir a porta á estabilidade na nosa provincia, creando emprego con contratación indefinida tal e como indican as estadísticas. Neste ano de vida que ten a reforma laboral, a temporalidade descendeu dunha media do 90% que tiñan os anos anteriores, a unha media actual do 60% e aínda que haxa 16.000 parados é unha cifra bastante elevada. É o mellor dato dos últimos anos xunto co incremento afiliativo, pero hai que seguir rebaixando esa cifra”.

Y finaliza diciendo que “desde Comisiones Obreras facemos un balance positivo da repercusión da reforma laboral. Temos unha boa ferramenta para seguir mellorando o noso mercado laboral e seguiremos apostando e loitando para mellorar os salarios dos máis desprotexidos ante esta inflación que vivimos”.

El mercado laboral presenta unos números que no hacía desde hace años o que son históricos para una provincia que sigue teniendo menos de un afiliado por cada pensionista o que registró el menor número de autónomos desde que hay registros, 22.797 en la actualidad. Los sindicatos quieren más ante un 2023 marcado por la inflación y la carestía de la vida, con un horizonte de subida salarial que se está negociando. Todo para mejorar las condiciones laborales, sin perder empleo.