“Mi hijo se había despertado, le hice una foto y la colgué, pero no con intenciones sexuales, porque es mi hijo, joder”, declaró este miércoles un hombre juzgado por un presunto delito de pornografía, por haber subido a la red social Facebook una imagen de su hijo menor de edad en la que se ven sus genitales.

El pequeño tenía entonces unos cinco años. La Fiscalía solicita una condena de 18 meses de prisión, y quiere que el acusado realice “programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual o similares”, según su escrito. La defensa pretende la libre absolución.

El padre compartió en su cuenta de Facebook la fotografía de su hijo desnudo el 11 de febrero de 2019. Aunque cuando fue citado a la comisaría dijo que el perfil no era suyo, en el juicio sí admitió la difusión de la fotografía, pero sin una connotación sexual, reiteró.

“No hice nada malo, ni siquiera me di cuenta, publiqué una foto sin intenciones. Si supiera que no se podía no la hubiera colgado. Cuando me llamó la Policía ni siquiera la recordaba. Cuando en la comisaría me dijeron que estaba detenido por pornografía infantil yo temblaba”, manifestó el encausado en la vista, ayer, en el Penal 1 de Ourense.

“Reconocemos los hechos pero no la valoración que se hace de ellos. Si cuelga esa foto en un perfil abierto de Facebook, al que cualquiera puede acceder, es porque en su ánimo no había fines sexuales. No lo hizo en una página erótica o en el Internet profundo, sino en su Facebook. Será inadecuada la foto pero no es delito, porque no existe un ánimo ni una connotación sexual”, expuso el abogado.

El letrado mencionó una circular de la Fiscalía, de 2015, que indica que “no puede considerarse material pornográfico el simple desnudo, sino que lo reprobable son el contexto y el ánimo. No existe prueba de un fin sexual. Está aquí sentado por un incorrecto asesoramiento en comisaría. Si llega a sentarse y a explicar lo que ha dicho aquí, la Policía ni lo hubiera tramitado”, dijo el defensor.

Dos agentes de la comisaría adscritos al grupo contra los delitos telemáticos explicaron que el caso salió a la luz tras informar una organización a la Policía de que había recibido una alerta por posible pornografía infantil. Tras buscar en el perfil en el que se había publicado la imagen, cuya geolocalización se situaba en Ourense, la imagen no apareció, pero sí estaba en otro perfil del acusado.

“Era una fotografía no adecuada para ser divulgada en la red social, por eso fue llamado a prestar declaración. En comisaría dijo que el perfil no era suyo y que tenía un abogado, y ya no prestó declaración”. La fiscal considera que existen elementos para condenar a este padre por un delito de pornografía, y alude a que, tras ser eliminada la imagen de ese primer perfil, volvió a subirla en otro. “Su intención era que se difundiera”.