R. F. se conformó este miércoles, en la Audiencia Provincial de Ourense, con una condena rebajada de 2 años a 5 meses de prisión, por un delito de apropiación indebida en el que se le aplica la atenuante de reparación del daño, puesto que devolvió el dinero defraudado.

El encausado, de 42 años y con antecedentes por un delito de falsificación de documentos públicos, era el representante de una entidad dedicada a la compraventa de vehículos en A Rúa de Valdeorras. A finales de 2017 recibió el encargo de un particular de vender un vehículo que previamente había comprado en esas instalaciones, un Audi S4. Según se considera probado, el acusado vendió finalmente el automóvil, en enero de 2018, por una cantidad de 32.000 euros. Sin embargo, no pagó al particular que había encargado la operación.