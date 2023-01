Los dueños de un terreno de O Couto piden al Concello 3,5 milllones por la expropiación

Los propietarios de un terreno situado en una manzana interior en el barrio de O Couto, van a cobrar, sin duda, uno de los mejores precios de expropiación conocidos y por un terreno situado entre dos edificios, y en el que no se puede edificar al estar calificado como suelo dotacional en el PXOM en vigor, es decir para equipamiento público. Solicitan casi 3,5 millones de euros al Concello, de los que ya han percibido 1,5 millones, el precio que le reconoció el Jurado de Expropiación.

El terreno está situado, en una manzana interior ubicada entre los edificios que dan frente a las calles Ervedelo y Greco, inmediato al centro escolar allí existente, como explica Antonio Feijóo, abogado de los propietarios y que ha llevado este proceso.

“Los propietarios solicitaron al Concello que le expropiara ese terreno, por tratarse de un suelo calificado como para equipamiento público, pues la ley concede a estos propietarios, que no pueden construir en estos terrenos por su calificación para dotaciones públicas, la facultad de provocar la expropiación” indica el abogado.

Sin embargo transcurrieron dos años sin que el Ayuntamiento diera respuesta a esa solicitud, “así que la expropiación se inició de oficio, con la presentación por mis clientes de la Hoja de Aprecio, en la que reclaman un justiprecio de 3.475.000 euros, en función del valor urbanístico del suelo”, advierte el letrado.

Nuevamente el silencio de la administración, y “tras no recibir ni aceptación ni rechazo de la Hoja de Aprecio, nos dirigimos al Jurado de Expropiación de Galicia, que fijó el justiprecio en la cantidad de 1.547.688 euros una cantidad que supera la valoración municipal en algo mas de 400.000 euros, y a la que hay que añadir los intereses legales correspondientes” añade Antonio Feijóo .

Pero el proceso no ha rematado ahí y el tema prosigue en el juzgado, para conseguir el precio que habían solicitado. “Presentamos un recurso ante Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por entender que el justiprecio debe alcanzar una cifra superior de 3.475.000 euros” explica Feijóo.

En todo caso el Concello efectuó el pasado día 2 de diciembre tuvo lugar la entrega de la parcela al Concello y el pago del justiprecio reconocido “sin perjuicio de la cantidad adicional que pueda reconocer en su día una sentencia judicial” indica el letrado.

El Ayuntamiento sí puede realizar en ese terreno un parque o dejarlo para el colegio

No deja de ser curioso este proceso, que comienza por vía administrativa y remata en la judicial, por la cual un particular y propietario de un terreno, reclama a la administración correspondiente que le expropie. En otro caso esa manzana interior entre dos calles, y calificada como suelo dotacional en el PXOM en vigor no tendría otra salida. Sin embargo Antonio Feijóo reconoce que “el Concello adquiere, aún cuando sea obligado por los propietarios, un terreno que debe destinarse a un equipamiento público, por lo que puede destinarlo a parque, cualquier dotación pública, o para ampliar el colegio público como ya le propusimos hace dos años”.