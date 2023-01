Los indicios contra el sospechoso del tiroteo de Maceda “no son lo suficientemente contundentes”

Una orden de alejamiento de la víctima, a una distancia mínima de 500 metros, es la única medida cautelar que ha adoptado el juez contra el detenido por disparar presuntamente contra un ganadero de Maceda tras presentarse en su domicilio, sobre las 21.30 horas del 2 de noviembre de 2022.

El conocido que llevó al sospechoso en coche a la localidad desde Pereiro de Aguiar, y que después lo trajo de regreso –este segundo varón asegura que desconocía su intencionalidad, y que le había pedido ese favor para poder entregar unas herramientas a un familiar–, también presenta la condición judicial de investigado, tras haber sido un testigo con anterioridad.

El fiscal solicitó el ingreso en prisión provisional del principal sospechoso, que se acogió a su derecho a no declarar, pero el magistrado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, descartó esa medida restrictiva. “Aun existiendo indicios de la participación en los hechos, lo cierto es que no son lo suficientemente contundentes como para afirmar a ciencia cierta que el detenido fue el responsable de disparar hasta en tres ocasiones” sobre la víctima, argumenta el juez.

Quedan incógnitas por despejar en esta causa. El perjudicado, cuya vida corrió peligro, declaró en dos ocasiones ante la Guardia Civil. En los próximos días lo hará en el juzgado. Está con el alta hospitalaria pero sigue recuperándose de las lesiones que sufrió por los tres disparos recibidos en el abdomen, el rostro y el brazo. Mientras se dilucida también el móvil de estos hechos –se baraja una diferencia económica–, las diligencias continúan abiertas por un delito en grado de tentativa de homicidio o asesinato, o alternativamente por un delito de robo con violencia.

La víctima señaló al detenido como la persona que disparó contra él, “pero no es menos cierto que dicha declaración se hizo en sede policial y tras una primera declaración en la que no fue capaz de identificar al autor de los hechos, lo que indudablemente resta credibilidad a la segunda declaración”, expone el magistrado instructor en su auto.

“No estaba agitado ni sudoroso”

Se considera probado que el principal sospechoso se encontraba en Maceda en la hora aproximada de los hechos, a tenor de las manifestaciones del otro investigado, quien sí quiso declarar en el juzgado este domingo. Su versión sitúa al sospechoso en Maceda, pero el juez indica que “no puede acreditar que durante el periodo de tiempo que el investigado permaneció en la localidad accediese al domicilio de la víctima o tuviese el menor contacto con ella”.

"Ninguno de los testigos es capaz de identificar al autor de los hechos"

El instructor resalta que este testigo –ahora investigado– “no vio que portase un arma de fuego y manifestó que, cuando regresó a su vehículo, estaba totalmente tranquilo, sin síntomas de haber tenido un incidente de la gravedad de los hechos investigados, y que no estaba agitado ni sudoroso”. El arma no ha sido localizada.

Uno de los indicios contra el principal investigado es que la ropa que portaba el autor de los hechos coincide con la descripción de las prendas que llevaba ese día el sospechoso, según las manifestaciones realizadas en sede policial por la esposa del detenido, “pero lo cierto es que ninguno de los testigos es capaz de identificar al autor de los hechos”, recuerda el instructor en su resolución.

No ha aparecido el arma

El hecho de que la víctima intentase ponerse en contacto con el detenido con carácter previo a los hechos “no implica en absoluto que se hubiesen encontrado. No está claro hasta la fecha la relación existente entre ambos”, expone el juez. Además, tampoco ha aparecido el arma del delito ni se ha podido probar que el sospechoso tuviese en su poder arma de fuego alguna, subraya.

El instructor considera que, en cuanto al hecho de que el investigado hubiese puesto su teléfono móvil en ‘modo avión’, “no es suficiente para afirmar a ciencia cierta que durante el periodo de tiempo en que su teléfono permaneció inactivo hubiese atentado contra la vida” del perjudicado, debido a que no existe “un solo testigo que lo haya visto entrar o salir del edificio en el que tiene su domicilio el perjudicado”, razona la autoridad.

"Resulta extraño que el detenido ponga su terminal móvil en modo avión entre las 20.41 horas del 2-11-22 a las 1.13 horas del 3-11-22 (el delito se comete sobre las 21:30), y que en ese periodo de tiempo su mujer le realice hasta 48 llamadas de teléfono"

Tras analizar todos los indicios contra el detenido, el juez Álvarez opta por la liberación, “al no estar acreditada a ciencia cierta la autoría de los hechos imputados”.

La medida cautelar de alejamiento, que también conlleva una prohibición de comunicación por cualquier medio mientras continúe la tramitación de esta causa, fue solicitada también por la Fiscalía, y la defensa no mostró su oposición.

Para la adopción de esta medida, el juez sí se basa en la declaración del perjudicado. “Entiende este instructor que existen indicios de que el imputado puede haber cometido el delito referido, indicios que nacen fundamentalmente del atestado elaborado por los agentes instructores en el que se pone de manifiesto cómo la víctima en su segunda declaración identificó” al detenido “como la persona que disparó contra él”.

Alejamiento para "evitar una situación de riesgo para la vida o la integridad física de la víctima"

A eso se suma que, según el otro investigado, el detenido estaba en el lugar de los hechos en el momento del delito. “De igual modo resulta extraño que el detenido ponga su terminal móvil en modo avión entre las 20.41 horas del 2-11-22 a las 1.13 horas del 3-11-22 (el delito se comete sobre las 21:30 horas), y que en ese periodo de tiempo su mujer le realice hasta 48 llamadas de teléfono”.

“Si se le prohíbe aproximarse al perjudicado es indudable que no podrá reincidir en su conducta delictiva”

Dice el magistrado que, “al resultar acreditada la posibilidad de que los hechos investigados hayan sido cometidos” por el detenido, “la gravedad de los mismos aconseja impedir cualquier contacto entre ambos, al objeto de evitar una situación de riesgo para la vida o la integridad física de la víctima”.

“Si se le prohíbe aproximarse al perjudicado es indudable que no podrá reincidir en su conducta delictiva”, considera la autoridad.