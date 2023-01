La CHMS aclara que los daños de la crecida no son su competencia

El Concello de Arnoia aprobó ayer en sesión extraordinaria y urgente solicitar a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil la reparación de daños causados por el arrastre de maleza en el cauce del río Arnoia, a su paso por este municipio y que arrasó dos áreas recreativas, dos puentes de madera, y uno peatonal con protección de Patrimonio. Pero desde el organismo de cuenca responden que, en base a la jurisprudencia del Supremo y al reglamento de Dominio Público Hidráulico, no es su responsabilidad, ya que la limpieza y mantenimiento corresponde a los concellos. Aclaran que se entiende como zona urbana aquellas en la que estos establecen una infraestructura. No obstante, la CHMS está dispuesta a colaborar en los trabajos de recuperación.

El pleno aprobó por unanimidad solicitar ayuda a la CHMS pero también a la Xunta y a la Diputación. Una petición ante la que el presidente del organismo de cuenca, José Antonio Quiroga, apunta que son instalaciones que están en zonas inundables y que los ríos son organismos vivos. Cuando hay precipitaciones abundantes, como fue este caso, el caudal crece y provoca desbordamientos que afectan a instalaciones pegadas al río. Recalca que las inundaciones son recurrentes, a lo largo de toda la historia, y que la gente debería tenerlo en cuenta y no instalar infraestructuras muy pegadas a ríos.

También apunta que los concellos son responsables de sus instalaciones y no la Confederación Hidrográfica. Dice hay dos sentencias que lo avalan, una de 2014 y otra de 2017, que aclaran las competencias de los concellos en temas de mantenimiento de cauces, y que no se refieren estrictamente a las infraestructuras que están incluidas dentro del PXOM, en zona urbana, sino a todas aquellas próximas al río donde los concellos instalan una, como es este caso. No obstante, “estamos abiertos a colaborar para que vuelvan a funcionar”.

Por su parte, el alcalde, Rodrigo Aparicio, asegura que las áreas recreativas estaban limpias, y el problema se debió a las partes altas del río Anoia, en zonas de Cartelle, A Merca o Celanova. Explica que “tenemos una minicentral en el límite con Cartelle y nos dijeron que bajaban por allí verdaderos misiles de árboles que venían de otras zonas, y no tenemos culpa de ese arbolado que nos llegó. Fue por culpa de la falta de limpieza en esas zonas”. Considera que la CHMS debería colaborar en recuperar estas áreas, y pedirá ayuda a otras administraciones.

En la provincia en lo que va del año hidrológico se han recogido 851 litros por metro cuadrado, lo que supera la media histórica.