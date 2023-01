“No sabemos por qué ardió el piso, pero la calefacción de gas es cara, y muchos usamos estufas de butano”

Lluvia, nerviosismo y miedo. Fue el cóctel con el que se despertaron los residentes del número 3 de Manuel Lago en una mañana aciaga y que no olvidarán por el fatídico resultado para sus dos vecinas fallecidas. El resto se enfrentó a una apresurada huida a pie por las escaleras del edificio, situadas en un patio interior a cielo abierto y empapadas ayer por las fuertes lluvias. Fue una de las graves deficiencias del inmueble, pese a que las viviedas fueron entregadas hace apenas seis años, que denunciaron de nuevo los residentes de estos pisos de protección oficial de la Xunta.

“No sé a quién se le pudo ocurrir diseñar en Galicia un edificio con un patio interior abierto; hubo muchas caídas ayer durante la evacuación porque llovía en las escales”, explicaba Miriam, una de las vecinas del inmueble. “Yo resbalé y me di un golpe tremendo. Voy a ir al médico porque no se si me dañé el coxis”, añadía otra joven vecina de esta finca. También María, vecina de la segunda planta, ya de avanzada edad, comentaba que “hubo varias caídas, porque íbamos nerviosos y no paraba de llover en la escalera”.

Para Ángel, otro vecino del edificio, “ese patio interior abierto fue vital ayer para que no se propagara el fuego. Seguro que si tuviéramos unas escaleras interiores, el resultado hubiera sido mucho más grave”.

Pero varios vecinos se quejan de todo lo contrario. El agua de la lluvia, persistente desde hace semanas “cae por las paredes, moja los timbres y, como no funcionan, en varias casas tuvieron que aporrear la puerta para avisar del desalojo”.

Desconocen las causas del incendio de ayer, pero “sí es cierto que hay muchos pisos en los que los vecinos utilizamos estufas de butano, porque otro de los fallos de estas viviendas es que les instalaron un sistema de calefacción a gas carísimo, que no podemos costear, y encima la ponen en marcha en unos horarios en los que muchos vecinos estamos trabajando”, explica una vecina de esta urbanización que reclama obras de mejora.