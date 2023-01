Dos mujeres fallecieron en el incendio registrado pasadas las siete de la mañana de ayer en el tercer piso del edificio número 3 de la calle Manuel Lago, en el barrio ourensano de Covadonga. La virulencia de las llamas, que salían por las ventanas del piso en el que se encontraban las víctimas, obligó a desalojar a todos los vecinos ante el temor de que el fuego y el humo pudieran propagarse.

La fallecidas son Valentina C.D., de 71 años y natural de Santo Domingo, y su amiga Edilma, de 50, esta oriunda de Brasil, que había venido a pasar las navidades en la casa de su amiga. Valentina tenía el sueño de volver a su país, según explica su vecina y amiga Pilar, un sueño truncado en la mañana de ayer en este incendio que conmocionó a todos los vecinos y en el que también falleció Jon, el querido yorkshire de Valentina.

Un repartidor fue el primero que detectó las llamas saliendo por una ventana de la tercera planta, en la que vivían las víctimas, y dio la voz de alerta. Hasta el lugar se desplazaron además de efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y ambulancias medicalizadas, tres unidades de bomberos, que sofocaron el incendio, atacando las llamas tanto desde el interior, a través de la puerta de acceso a la vivienda, como desde la fachada posterior del edificio, pero nada se pudo hacer por la vida de las dos mujeres, una de las cuales yacía en el pasillo y otra en el baño de la vivienda.

Los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de ambas mujeres y, momentos después, el juez de guardia ordenaba el levantamiento de ambos cadáveres.

Ángel, vecino de las víctimas, comentaba, aún muy afectado por las escenas vividas, cómo “tras escuchar los gritos del repartidor que dio el primer aviso, traté de abrir la puerta del piso utilizando una tarjeta, en este caso la sanitaria, como hago a veces en mi casa si no llevo llaves; pero no funcionó”, indica consternado. “La tarjeta se rompió y no pude auxiliarlas. Son puertas de acero y tienen tres puntos de anclaje”, lamentaba.

“Trataron de abrir el pestillo”

Para la vecina del piso contiguo al tercero G, en el que se encontraban las dos víctimas, “será muy difícil olvidar lo que viví; se oía cómo desde el interior del piso alguien intentaba abrir el pestillo. Pero no fueron capaces”, indica. Valentina apenas mantenía relación con los vecinos por su horario de trabajo, pues “salía a las 9 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, porque cuidaba de una mujer muy mayor en el centro de la ciudad”, explica María, vecina también del edificio.

Solo tenía un trato de profunda amistad con Pilar Carneiro, su vecina. “Valentina era muy buena y cariñosa. Su ilusión era jubilarse, visitar a su hermano en Estados Unidos y volver a Santo Domingo. En primavera Tina, como la llama su amiga Pilar, “iba a conocer a su nieta pequeña, que pensaba viajar a Ourense a visitarla. Estaba muy ilusionada y ya no podrá ser”, se lamenta su amiga y vecina.