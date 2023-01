Jácome ratifica su querella contra el PSOE “por calumnias con publicidad”

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, confirmó sus amenazas y presentó en la mañana de ayer una querella contra el PSdeG-PSOE de Ourense por la comisión de un presunto delito de “calumnias con publicidad”, tras divulgar este grupo político de la oposición, “falazmente”, afirma, y través de un comunicado enviado a los medios, el “pago de las desorbitadas facturas de las paparotas de Nadal” del alcalde “con sus acólitos” con fondos del Concello, cuando, según la versión del regidor, “fueron pagadas de mi bolsillo”.

Entre las comidas de las que pedía el PSOE facturas para saber con cargo a quién se habían pagado, estaba la mariscada que el cantante Omar Montes publicitó en sus redes durante su visita en Ourense, donde ofreció un concierto, o el catering para más de 200 personas en Fin de Año que ofreció Jácome bajo una carpa o la comida con la Orquesta América, citas gastronómicas que el propio regidor publicó en sus redes.

“Jácome sale por peteneras”

La portavoz del grupo municipal socialista, Natalia González, respeta el derecho de Jácome a denunciar lo que considere oportuno. “Nuestra obligación como oposición es la de fiscalizar”, apunta, pero en este caso, “el alcalde se sale por peteneras en sus declaraciones, porque lo que le pedimos no es el precio de la pulpada que comió con Omar Montes, ha desviado el tema ahí, sino a facturas como las del catering de Nadal para 200 personas, que puso bajo una carpa al remate de la actuación de la Orquesta de Kiev, en Fin de Año, o la comida con la orquesta América”.

Al margen del contenido de la querella que acaba de presentar Jácome por calumnias, “queremos conocer los gastos de protocolo y representación que hemos solicitado en este mandato por todas las vías, y que no ha hecho públicos. Saber si van para una comida o gasto de representación oficial, o para otros fines; queremos ver esos justificantes, que hasta ahora ha negado. Esa es nuestra obligación como oposición”, recuerda Natalia González

La portavoz socialista afirma que “este gobierno local tampoco ha dado respuesta a nuestras continuas peticiones para que publique en la web del Concello los contratos menores, no tenemos datos desde abril , cuando esta figura es algo excepcional y el alcalde lo está haciendo por sistema, sin hacer públicos esos contratos.

“El alcalde no habla del catering de Nadal para 200 personas. ¿También lo pagó él?

Según la portavoz socialista en el Concello de Ourense, también responsable y secretaria de la ejecutiva local del PSOE, contra el que Jácome se acaba de querellar por calumnias, “no nos va a amilanar con esta denuncia; nosotros recurriremos a donde sea necesario para saber si se está gastando o no el dinero de los ciudadanos en caprichos”. Insiste en que “no debe desviar la atención. ¿Por qué no habla del catering de Navidad gratuito para 200 personas? Eso es lo que queremos saber. ¿También lo pagó el alcalde?” Según la portavoz municipal del PSOE, sus escritos para pedir las facturas “son una medida disuasoria, y seguramente si pensaba pasar estas facturas a las arcas públicas, posiblemente ya no lo hará. Ahora bien, si presenta esas facturas que pedimos y nos niega desde que comenzó el mandato, no hay nada que decir”.