“En investigación hay períodos de incerteza, mi expectativa ahora es la estabilidad laboral”

Lograr la estabilidad laboral es uno de los obstáculos más difíciles de sortear en la carrera científica. La alaricana Sandra Rivas, investigadora del área de Ingeniería Química y docente del campus de Ourense, está cada vez más cerca de lograr ese objetivo.

Su formación académica se desarrolló en este centro, pero durante años trabajó en otras universidades nacionales e internacionales. En 2020 logró un contrato Juan de la Cierva de dos años y regresó a su grupo de origen, el EQ2, en la Facultad de Ciencias de Ourense. El contrato finalizó en diciembre, pero el pasado noviembre, la Universidad de Vigo la seleccionó para el Programa de Retención de Talento, una iniciativa que se puso en marcha en 2015 para evitar la fuga de talento científico de la institución y que desde entonces ha permitido fijar a 40 investigadores. El programa le aseguraba cinco años más en el centro, pero a los pocos días de recibir esta buena noticia llegó otra: su nombre figuraba también entre los beneficiarios del prestigioso programa nacional Ramón y Cajal.

Firmar este contrato implica renunciar al Programa de Retención de Talento y así lo ha hecho. Desde el pasado día 1, Sandra Rivas es una de los 12 nuevos investigadores Ramón y Cajal de la UVigo, un contrato de cinco años que, al finalizar, le permitirá acceder al plan de promoción de la Universidad y lograr su principal objetivo, la estabilidad laboral.

–¿Qué supone para su carrera científica este contrato?

–Una continuidad del trabajo que he desarrollado durante toda mi trayectoria investigadora. Esta continuidad no solo implica contar con un contrato de 5 años, sino que me permite la posibilidad de solicitar financiación para desarrollar nuevos proyectos y llevar a cabo labores docentes. Sin embargo, mi principal expectativa es que implique la posibilidad conseguir una estabilización laboral.

–El camino para lograr la estabilidad en investigación es largo y muchos tiran la toalla. ¿Cuál ha sido su experiencia?

–La carrera investigadora requiere de un largo recorrido que implica sacrificio, mucho esfuerzo. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de una formación en universidades y centros de investigación nacionales e internacionales con alto potencial investigador, pudiendo trabajar en diferentes países y en un entorno multicultural. Para poder avanzar es esencial la obtención de financiación a través de fondos públicos y privados, para ayudas postdoctorales y proyectos que se enmarcan en un contexto temporal. Esto genera períodos de incerteza respecto a la posibilidad de tener una continuidad en el mundo de la investigación. En mi caso he podido contar con financiación a través de los distintos programas pre y postdoctorales. Por supuesto, ha sido esencial el apoyo de los grupos de investigación en los que he desarrollado mi trayectoria investigadora. Todo ello me ha permitido seguir adelante en el mundo de la investigación.

"Me gustaría obtener una estabilización en la Universidad de Vigo, y continuar desarrollando mis líneas de investigación y proyectos"

–Este contrato asegura cinco años, pero tampoco es definitivo. ¿Le gustaría continuar en la Universidad de Vigo?

–Tanto el Programa de Retención de Talento de la Universidad de Vigo como las ayudas Ramón y Cajal son programas muy competitivos que tienen como finalidad promover la incorporación de personal investigador, por lo que se espera que permitan la retención o inserción de los beneficiarios en el sistema universitario. Llegado este punto, y tras pasar por distintos periodos de incertidumbre, sí que me gustaría obtener una estabilización en la Universidad de Vigo, y continuar desarrollando mis líneas de investigación y proyectos.

"La apuesta de la UVigo por la estabilización del personal investigador y su alto nivel en investigación de calidad han sido aspectos clave para decidirme por retornar"

–Ha trabajado en Italia, Irlanda y Madrid, hasta que en 2020 regresa a la Facultad de Ciencias, donde se formó. ¿Por qué ha apostado por este campus?

–En este tipo de decisiones siempre se tiene en cuenta el punto de vista laboral y personal. Las universidades en las que he estado anteriormente ofrecían alternativas de estabilidad, al igual que la Universidad de Vigo. En este sentido, la apuesta que ofrece la UVigo por la estabilización del personal investigador y su alto nivel en investigación de calidad han sido aspectos clave para decidirme por retornar.

Investigación centrada en biorrefinería

–¿Cuál es su principal línea investigadora?

–La línea principal se enmarca en el campo de la biorrefinería, en la búsqueda de estrategias de procesamiento sostenible de residuos de biomasa vegetal, como los restos de maderas, residuos agrícolas y agroindustriales, entre otros, y su valorización para obtener bioproductos de interés industrial y biocombustibles.

–¿En qué proyecto trabaja actualmente?

–En el desarrollo de nuevas alternativas para el aprovechamiento de residuos agrícolas y agroindustriales (podas vid, olivo, cáscaras de avellana, etc.) que permitan la separación selectiva de sus constituyentes (celulosa, hemicelulosas y lignina) y su valorización de forma individualizada. El objetivo es definir estrategias medioambientalmente limpias que permitan el desarrollo de biorrefinerías multiproducto. Actualmente estoy trabajando en la obtención de compuestos químicos de base que son precursores de una amplia gama de compuestos de interés industrial para la fabricación de compuestos químicos, polímeros y biocombustibles. El potencial de estos compuestos de base se refuerza en base a que se puede obtener a partir de biomasa, por lo que resulta una alternativa renovable a otras de origen fósil no renovables como el petróleo.