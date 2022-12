A la dimisión del jefe de servicio de Neumología del hospital de Ourense o a la saturación acumulada desde hace meses en áreas como Medicina Interna o Pediatría se suma la situación “precaria” y de sobrecarga “inasumible” de las Urgencias del CHUO, un servicio fundamental para canalizar los ingresos hospitalarios que, con una media que supera los 200 pacientes atendidos al día, hace frente, al límite, al incremento de demanda por el aumento de las infecciones respiratorias.

Facultativos del servicio han remitido un escrito al Colegio de Médicos para alertar de la problemática. “Intentamos que tenga la mínima repercusión asistencial, los casos urgentes se antienden con calidad y celeridad, pero hay patologías más banales cuya atención se ve retrasada, incumpliendo las ratios aconsejables”, asegura Pilar Garzón, presidenta de la entidad profesional y, además, médica en Urgencias.

Riesgo para la calidad y la seguridad

“El déficit de personal imposibilita en este momento la cobertura de presencias necesarias para asumir, de una forma correcta y con la adecuada calidad, la demanda asistencial diaria del Servicio de Urgencias del CHUO”, expone el Colegio de Médicos en una nota. La entidad profesional expresa su “total apoyo” a los facultativos que firman el escrito.

“Afirman que su obligación deontológica para prestar una atención médica con la necesaria calidad y seguridad para el paciente no está garantizada en esas condiciones, incrementando los tiempos de espera en la atención a determinadas patologías. Además, señalan que su propia salud física y psíquica como profesionales está en peligro, de persistir la sobrecarga inasumible que sufren”.

El Colegio Médico de Ourense ha recibido un escrito del Servicio de Urgencias del CHUO informando de la precariedad actual... https://t.co/whuvs563PL — ICOMOu (@ICOMOu) 30 de diciembre de 2022

“Una mala planificación”

“Esta problemática ha sido comunicada por parte de los facultativos del servicio a la vez que han intentado aportar soluciones viables para solventar esta situación, entendiendo la problemática actual de ausencia de facultativos generada por una mala planificación a corto, medio y largo plazo. Pese a esta sobrecarga cabe destacar el compromiso de los médicos del servicio de Urgencias, demostrado desde hace meses, en evitar que esto repercuta en los usuarios a costa de un gran esfuerzo personal”, señala el colegio.

El Sergas admite el problema: "Unha concatenación de circunstancias, baixas laborais, permisos, reduccións de xornadas e xubilacións, conxuntamente coa indispoñibilidade absoluta de médicos para poder contratar, está afectando ao Servizo de Urxencias"

La entidad considera “muy grave” la situación de las Urgencias. Además califica de “preocupante” el riesgo para la salud de los profesionales, “que desarrollan su trabajo en condiciones permanentes de sobrecarga, más aún siendo uno de los servicios fundamentales en los últimos años para la gestión de la pandemia Covid-19”.

El Sergas reconoce el problema. En respuesta al escrito remitido al Colegio de Médicos, desde el área sanitaria provincial señalan que “unha concatenación de circunstancias, entre as que cómpre subliñar distintas baixas laborais, permisos, reduccións de xornadas e xubilacións, conxuntamente coa indispoñibilidade absoluta de médicos para poder contratar, está afectando ao Servizo de Urxencias do CHUO, que se ten visto obrigado a reordenar as súas presenzas e a reorganizar a súa configuración habitual para poder dar unha resposta acaída ás necesidades da poboación”, explica la gerencia.

“Grazas á profesionalidade e compromiso dos membros da plantilla, a atención aos usuarios mantense con idénticas cotas de calidade e axilidade. Desde a dirección estanse analizando as propostas trasladadas polos membros do servizo para optimizar o seu funcionamento a curto e medio prazo”, dice el Sergas.

El colegio ve “imprescindible” que la gerencia “articule, de forma inmediata y consensuada, un plan para resolver de forma urgente la situación, con los cambios organizativos necesarios para aliviar la carga asistencial del servicio y el incremento de recursos humanos que sea preciso y posible. Todo ello con la toma de medidas “excepcionales” que la excepcional gravedad de la situación requiere”.

“Se han sumado jubilaciones, déficit de profesionales, la no sustitución de médicos y la reducción de presencias en los turnos, en un servicio que, a diferencia de otros, no puede cerrar consultas o cancelar operaciones, sino que está abierto 24 horas”

Pilar Garzón agradece el “diálogo constructivo” del gerente sanitario de Ourense, Félix Rubial. La especialista es consciente de que “lo ideal sería obtener más recursos humanos para paliar la situación, pero es difícil y el personal del servicio lo entiende”.

Lo que han propuesto los facultativos son “varias directrices para mejorar la situación del servicio con la colaboración de todo el hospital, que está influenciado por nuestra sobrecarga. Se trata de una serie de puntos para solventar la situación hasta encontrar facultativos que puedan suplir esta ausencias”, expone Garzón.

“La intención es colaborar y aportar en positivo”, subraya la presidenta del Colegio de Médicos. “Hay algunas medidas con las que se puede actuar inmediatamente, otras son a más largo plazo. La actitud es intentar solucionar un problema que nos atañe a todos”, destaca la especialista.

La situación límite de Urgencias se viene gestando desde hace tiempo. “Se han sumado jubilaciones, un déficit de profesionales, la no sustitución de médicos y la reducción de presencias en los turnos de trabajo, en un servicio que, a diferencia de otros, no puede cerrar consultas o cancelar operaciones, sino que está abierto 24 horas”, indica la presidenta colegial.

Noches con 3 médicos de guardia

El problema se ha agudizado porque hay dos facultativos menos por cada turno, indica Garzón. Por la noche el número de médicos de guardia se reduce a tres. “Durante los momentos más duros de la pandemia conseguimos un mínimo de cinco, tras un tiempo reclamando un incremento, cuando éramos cuatro. Ahora ya no hay esa cifra, tan siquiera, sino tres muchos días”, dice la doctora.

La gerencia sanitaria: "Agardamos que, unha vez sobrepasado o período de Nadal, poidamos recuperar profesionais, e con elo reducir a presión á que se están vendo sometidos aqueles que están nos seus postos"

“O Servizo de Urxencias do CHUO tampouco é alleo ao déficit de médicos que temos en España, especialmente na especialidade de medicina familiar e comunitaria (a máis deficitaria de todas), sobradamente coñecida, pero á que non se está a dar unha resposta áxil por parte de quen corresponde”, argumenta la gerencia.

“Se a iso engadimos que non está creada a especialidade de Medicina de Urxencias, tal e como se vén reclamando desde a Consellería e o Sergas en repetidas ocasións, estas son as consecuencias indesexadas que podemos atopar. Agardamos que, unha vez sobrepasado o período de Nadal, poidamos recuperar profesionais, e con elo reducir a presión á que se están vendo sometidos aqueles que están nos seus postos”, finaliza el Sergas.

Desde la oposición, el PSdeG sostiene que la “precarización” de la atención primaria “deriva pacientes al servicio de Urgencias, que se encuentra colapsado”. Y añade, además, que Medicina Interna se encuentra “mal dimensionado e infradotado”, con “sobreaforos” de más de 80 pacientes diarios desde hace meses, y unidades de hospitalización “cerradas definitivamente”.

Demanda a la Xunta que informe sobre la situación del CHUO y de los hospitales de Verín y Valdeorras.