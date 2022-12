Los deseos para 2023: salud para la sanidad, un PXOM, un pacto de ciudad y el fin de la guerra

El más repetido es el plan xeral de ordenación urbana para la ciudad, que carece de él, y supone una piedra en el crecimiento de Ourense. Otro es una mejor salud para el sistema sanitario ourensano, gallego y español en general, así como el impulso a nuevas oportunidades en los diferentes sectores, desde el turístico, hasta el empresarial. Pero sin duda, el más ambicioso es el de un gran pacto de ciudad que involucre a todos los políticos electos en las próximas municipales. Un deseo (casi utópico) para que Ourense coge aire y ritmo con las obras e infraestructuras que están por llegar y que ya se están ejecutando. Otros ven el 2023 como un horizonte de nuevas oportunidades con el crecimiento del campus ourensano y un auge de estrategias innovadoras para posicionar a la provincia. Diferentes deseos, diferentes peticiones, pero Ourense como concepto transversal.

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, desea mucha salud, trabajo y creatividad a los ourensanos y ve un 2023 donde “seguiremos avanzando en el impulso a innovadoras estrategias clave en el sector turístico, termal, cultura, formativo o en la industria audiovisual. Estou convencido que 2023 ofrecerá muchos más frutos que el año que termina. Siempre en positivo, siempre apoyados en nuestra visión de provincia y siempre con esta decidida apuesta por el territorio, que es Ourense”.

“Moita reflexión conxunta, acerto e tenacidad”. Eso es lo que le pediría el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa, al nuevo año y en referencia al campus ourensano dice que “es el único de los siete campus gallegos que muestran una clara tendencia hacia el crecimiento, que va a ser apoyada por nuevas titulaciones y es un campus moderno, con elevador nivales de investigación y transferencia y que va a necesitar crecer más en un futuro muy próximo. Espero que todos ayudemos para que la visión del futuro del campus de Ourense sea una pieza clave en el futuro, promoviendo y siendo parte de distintas iniciativas y totalmente insertado en la sociedad”.

“En primer lugar, para Ourense pero también para toda Europa y todo el mundo pediría PAZ, que termine la guerra en Ucrania y en tantos otros sitios donde son ya conflictos tan enquistados que ya no salen en los medios”. Ese es el primer deseo de muchos de la presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense, Marisol Nóvoa, que además de ese en su lista cabe un PXOM aprobado, las autovías con Lugo y con O Barco, la estación de mercancías del Polígono San Cibrao, la creación de empleo y la bajada de la inflación. Sobre como ve Ourense el próximo año dice que “aunque es cierto que se prevé una mejora en la inflación los niveles previos a la pandemia no se recuperarán hasta bien entrado 2014. A esto hay que sumarle una disminución del consumo de las familias y de compra de vivienda, y un aumento de precios por el incremento de otros costes, además de los salariales, motivos por los que las expectativas para 2023 apuntan a un año también difícil”.

La decana del Colegio de Economistas de Ourense, Carmen Sampayo, desea una disminución de las diferencias sociales, la equidad con el eje atlántico, las mejoras ferroviarias con Lugo, la recuperación de las termas y una red de transporte colectivo. Además también quiere aprovechar las sinergias de la llegada de la alta velocidad. Pero lo que más desea es “asistir a un gran pacto de ciudad y de provincia que permita las condiciones para la creación de empresas intensivas en capital y la retención del talento más joven”.

La presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, Nuria Iglesias, comenta que “a 2023 le pediría un abanico de nuevas oportunidades para nuestra provincia. Es hora de dejar atrás la sensación de que Ourense no es lugar para proyectos ambiciosos y dar un paso al frente para poner en valor la riqueza empresarial, cultural y social de nuestra provincia”. Más esfuerzos en turismo, gastronomía, termalismo y compromiso público privado para “crear oportunidades que no solo fomenten el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, sino que consoliden los existentes”. Y enfatiza que “en 2023 Ourense tendrá la oportunidad de dar un cambio de rumbo y posicionarse como un referente industrial, termal, turístico y gastronómico.

El presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia en Ourense, Rafael Castro, le pediría al nuevo año, sin dudarlo, “voluntad política para la aprobación de un nuevo PXOM, de forma urgente, para planificar el futuro urbanístico de la ciudad”. Y añade que “también la reformulación de la intermodal, la puerta del AVE, para resolver la brecha histórico entre los barrios”. Preguntado cómo ve el 2023 dice que “con gran incertidumbre debido a las elecciones municipales, la falta de acuerdos genera grandes dificultades en el momento de tomar decisiones capitales y retardar en gran medida el desarrollo de nuestra ciudad a nivel urbano, económico y cultural”.

David Martínez, presidente de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense, dice que “le pediría al 2023, para Ourense, una mayor modernización y eficiencia de su parque empresarial. Crear un hub tecnológico que nos ayude a digitalizar y poner en el mapa la producción ourensana y actualizar el rural. Haciendo esto volverían nuestros jóvenes”. Y sobre cómo ve a Ourense el próximo dice que “veo a Ourense como lo que es, una tierra con enorme potencial pero desaprovechada. Sus posibilidades han aumentado con la llegada del AVE hace ya un año. Aún así, estamos lastrados por los propios problemas estructurales y los del conjunto del Estado. Tenemos que focalizarnos en una, dos o tres líneas estratégicas de crecimiento e ir a por ellas”

José Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono San Cibrao, comenta que “le pedimos que acabe con la guerra de Ucrania. No solo está causando un daño atroz a los habitantes de aquel país, sino que está desestabilizando los mercados, especialmente el energético, y las cadenas de suministro. La producción industrial, que se está resintiendo por ello tal y como reflejan los datos del INE, necesita un aporte de estabilidad a medio/largo plazo, tanto de precios como de suministros para que nuestra empresas e industrias puedan volver a trabajar con la normalidad y la previsión anterior a la guerra y a la pandemia”.

La presidente del Colegio de Médicos de Ourense, Pilar Garzón, lo tiene claro, no duda al ser preguntada y contesta que “le pediría salud para todos, salud económica y también para la población, pero también salud para el sistema sanitario”. Y añade que “salud para nuestra Atención Primaria gravemente herida, para los servicios de urgencias saturados y sobrecargados y para la atención hospitalaria con sus listas de espera. Porque el sistema sanitario y de sus profesionales es la salud de todos”.

Era de esperar que el presidente de la Asociación de Constructores de Ourense dijera que desearía un plan urbanístico (PXOM) para la ciudad en forma de desarrollo urbano, económico y por supuesto social. Y así lo hizo. Santiago Ferreiro, máximo representante provincial de los constructores ourensanos pide al 2023 “prosperidad en forma de PXOM que permita progresar a nuestra ciudad y también que se materialicen todas las infraestructuras pendientes en nuestra provincia; mucha salud para todos, dejar atrás estos años de pandemia y que finalicen las guerras en el mundo”. La inflación es otro de los temas transversales que afecta a todos los sectores y gran culpa de ello la tiene la guerra. Cómo ve Ourense en 2023 dice que “ lo veo con posibilidades si los ourensanos somos capaces de ponernos a nosotros mismos en valor, dar un giro de timón y cambiar nuestro rumbo”.

BNG: “Vemos un futuro con nós como motor de cambio”

Os edís nacionalistas do Concello de Ourense pídenlle o ano novo saúde, paz, traballo e prosperidade para todos e desexan que se abra “un tempo novo para sacar a Ourense da situción na que o PP e DO a teñen sumida”. E finalizan vendo un 2023 cun “futuro esperanzador, co BNG como motor de cambio, un futuro que permita recuperar o orgullo de sermos de Ourense”.