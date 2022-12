O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE OURENSE ENTREGA OS PREMIOS DO CONCURSO DE TARXETAS DE NADAL Hospital Universitario de Ourense repartiu esta mañá os premios do concurso de tarxetas de nadal destinado para os nenos e nenas, fillos ou netos dos traballadores do centro, con idades comprendidas entre os tres e os quince anos nun acto celebrado no espazo Ágora do novo edificio de hospitalización. Ao acto acudiron os nenos e nenas premiados que recibiron de mans do Xerente da Área Sanitaria, Félix Rubial, e da Xefa de Servizo de Atención ao Paciente e Humanización, Belén Piñeiro, o seu correspondente diploma e un agasallo como recoñecemento ao traballo artístico realizado. A resposta na participación desta edición foi moi elevada xa que se recibiron un total de 150 tarxetas que estarán expostas no taboleiro principal da planta baixa do Hospital Materno Infantil durante as datas de nadal. A temática do concurso era sobre a relación entre o nadal e o labor que desenvolven os traballadores sanitarios nos hospitais ou nos centros de saúde da nosa área. A curiosa evolución da temática nas creacións artísticas dos rapaces pódese apreciar de xeito moi evidente xa que fai dous anos o protagonista principal foi o coronavirus, o ano pasado tomou o relevo a vacinación e neste ano retornan os motivos tradicionais de nadal. Os gañadores foron os seguintes: Categoría de 3 a 6 anos: Primeiro premio: Emma Caiño Santeiro (4 anos) Segundo premio: Uxía Cortés García (6 anos) Terceiro premio: Noa Armada Pedrayo (3 anos) Categoría de 7 a 10 anos: Primeiro premio: Carla Alonso Álvarez (10 anos) Segundo premio: Lucía Castro Doforno (8 anos) Terceiro premio: Valeria Martínez Moreno (9 anos) Categoría de 11 a 15 anos: Primeiro premio: Claudia Conde Quintela (13 anos) Segundo premio: Gabriela Fernández Conde (15 anos) Terceiro premio: David Núñez Salgado (11 anos)