Ellas cargan con el cuidado de los hijos: el 90% de excedencias en el trabajo son de mujeres

“Son las madres quienes, a pesar de las políticas de igualdad y corresponsabilidad de los últimos años, siguen asumiendo la mayor parte del cuidado de los hijos”. Un estudio de investigadores del grupo GEN de la Universidad de Vigo evalúa el impacto de las medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar de las familias numerosas durante 2022, tomando como ejemplo las políticas de varias comunidades autónomas y países como Francia o Alemania.

El trabajo, realizado para la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), ve necesario compensar el cuidado de los hijos con una prestación estatal para reducir el perjuicio económico que sufren las familias que optan por reducir su jornada o tomar una excedencia de ausencia por un tiempo, por razones familiares.

El objetivo es promover la conciliación y la corresponsabilidad de género, ante la anomalía de que, de cada diez excedencias, nueve son de mujeres.

La prestación económica por reducción de jornada o permisos existe con cuantía y duración variables en varias comunidades, como Galicia, Navarra, La Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla y León, pero no a nivel estatal, lo que, según la FEFN, “exacerba las diferencias de protección que sufren las familias en España, según el lugar donde residan”.

Políticas de conciliación

En países como Francia o Alemania “existe una clara apuesta por la conciliación con diversas medidas de permisos retribuidos y prestaciones, que buscan, y han conseguido, mejorar la corresponsabilidad y reducir la brecha entre hombres y mujeres en conciliación y empleo”.

En España, detallan, “cuanto mayor es el número de hijos, menor es la tasa de empleo femenino, mientras que en Francia es de cuatro puntos per cápita de la tasa española y nueve puntos por encima de la media europea”, indican desde la federación, a modo de ejemplo de que las “políticas de conciliación funcionan y permiten mejorar los indicadores laborales de los beneficiarios”.

Según datos del Módulo de Conciliación de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2018, de cada diez bajas por cuidado de hijos, nueve son mujeres. El estudio apunta a la necesidad de mejorar la corresponsabilidad para reducir la brecha de género en materia laboral, y destaca cómo la provisión de guarderías y otras medidas de apoyo “podría ayudar a que las madres no sean las más afectadas”.

“En España hay derecho a permisos para cuidar a los hijos, pero muchas familias no lo hacen porque no pueden prescindir de esos ingresos. Esto, a su vez, impide que muchas familias tengan más hijos, por la conciliación y el tema económico”

La investigación ve necesario “abordar el impacto de la aplicación de políticas específicas de apoyo al sector del cuidado de aquellas personas trabajadoras, principalmente mujeres, que se acojan a excedencias o reduzcan la jornada laboral, por ejemplo, mediante el establecimiento de ayudas para el cuidado de hijos o hijas o cualquier ventaja fiscal en la contratación de cuidadores”.

“Este tipo de actuaciones favorecerán la conciliación laboral y familiar”, destaca Alberto Vaquero, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y uno de los autores de este estudio, ya que “no existe una subvención estatal general para compensar para la reducción de jornadas por cuidado de familiares, o ayudas económicas directas del Estado”, subraya el experto. Esta medida garantizaría una mayor igualdad de oportunidades para el colectivo femenino.

Reforzar el apoyo económico

La Federación Española de Familias Numerosas cree necesario reforzar el apoyo económico al cuidado de los hijos, mediante la creación de una prestación estatal que compense a los padres y, sobre todo, a las madres que reduzcan su jornada laboral o se tomen un descanso trabajar por motivos familiares.

La Ley de Familia: "Se establecen una serie de permisos por cuidado de hijos, pero limitados a unos pocos días al año para atender determinados casos de salud, problemas o emergencias familiares"

“En España existe el derecho a tomar permisos para cuidar a los hijos, pero muchas familias no lo hacen porque no pueden prescindir de esos ingresos. Esto, a su vez, impide que muchas familias tengan más hijos, algo que es un deseo expresado, pero que no se hace precisamente por la conciliación y el tema económico”.

Sobre la propuesta de Ley de Familia, la FEFN cree que “se queda corta. Se establecen una serie de permisos por cuidado de hijos, pero limitados a unos pocos días al año para atender determinados casos de salud, problemas o emergencias familiares”.

Lo que se necesita, dice la federación, es “una oferta amplia que llegue a todas las familias, independientemente de su situación económica, para el cuidado de los hijos, que dé el apoyo económico y el tiempo que necesitan para criar y cuidar a sus hijos, especialmente en la niñez temprana”.