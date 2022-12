Cuatro estrellas de la comedia en redes sociales se juntan para presentar un espectáculo de comedia en vivo. El Cejas, Car de Lourenzo, Animalize21 y Xurxo Carreño estarán en un evento, bajo el nombre de “Sin datos no hay paraíso”. Precisamente, este último jugará en casa, ante su público y ante su gente. Será el próximo viernes 30 de diciembre a partir de las 20.30 horas en el Auditorio Municipal. Será una escenificación de un programa de televisión donde él será uno de sus invitados. Promete risas.

–En su Instagram dijo que estaba nervioso, que era una cita especial. ¿Cómo vive los últimos momentos antes de subirse al Auditorio?

–Para mí es algo nuevo. Ya desde que empezamos a hacer los espectáculos, lo fui llevando mejor. Al hacer los vídeos en casa, hago yo el tonto y nadie me ve, pero el subirse a un escenario fue un paso importante porque siempre tuve pánico escénico y me decían que lo tenía que hacer, lo tenía que hacer y nunca me atreví hasta este año. Ahora voy a los espectáculos nervioso, pero no es lo mismo, tengo menos nervios. Pero aquí en Ourense, será especial, es mi casa, viene mi familia, vienen mis amigos, siempre se quiere hacer un buen papel. Son nervios de alegría.

–¿Cómo fue ese cambio de la pantalla al escenario?

–Fue difícil, pero al final fue bien. Nuestro director me comentó que tuve una adaptación rápida. Al final, es mental, es mentalizarse que lo que haces en las redes sociales lo tienes que hacer sobre el escenario. Intento no pensar en la gente para no ponerme nervioso, si no en pasármelo bien con ellos.El directo es muy agradecido porque ves las caras de la gente si se han reído o no se han reído, o si tengo que cambiar, para mí es muy satisfactorio.

–¿Es un late para todos los públicos?

–Me lo preguntó alguna amiga, que iba a ir con los niños pequeños. Somos cuatro personas cada uno tiene su tipo de humor y su tipo de público. Mi humor es blanco pero tiene algún punto ácido, pero sí que es para todos los públicos, pero es normal que algún padre no quiera que su hijo escuche alguna palabra malsonante.

– ¿Hay guion o es improvisación?

–Está todo guionizado y eso que soy antiguiones. Mi parte tiene unas pautas, de un punto a otro, pero quiero tirar mucho de improvisación y es ahí donde mis actuaciones son graciosas. Sé que tengo que tirar por un lado o por otro, pero durante toda mi parte tiro mucho de la improvisación.En cada show mi parte es distinta.

– ¿El público va a ser parte activa?

–Si sabes lo que va a pasar, no vas con la misma ilusión (risas). Hay muchas parte del show que interactuamos con el público, hablamos mucho con la gente y subimos a gente al escenario.

–¿Habrá chistes ourensanos?

–Sí, que habrá alguno en relación a la ciudad o relacionado con cosas puntuales de Ourense.

– ¿Se ve jubilándose con las redes sociales?

–Es pronto para pensar en eso, pero siempre te preguntas si te ves subiendo vídeos a la redes sociales cuando seas más mayor. No lo sé, estamos en constante cambio,de aquí a diez años nunca se sabe. Hay que adaptarse, salen nuevas redes sociales pues adaptarse a ellas, cierra Instagram, pues ya tengo unas tablas en el mundo del humor. Siempre así, en constante cambio y adaptación.