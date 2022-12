El plan de Jácome para el 28-M: el más votado, mayoría absoluta y candidatos en 15 municipios

“La intención no es presentarse solamente a la Alcaldía de Ourense si no que Democracia Ourensana quiere dar un salto cualitativo con respecto a las anteriores elecciones”. Eso fue lo que dijo el líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, sobre sus líneas estratégicas de cara a las próximas municipales de 2023 y sus objetivos como partido político. Algunos de ellos son sacar más de 15.000 votos, ser la lista más votada en el Concello de Ourense con 10 o 11 ediles y volver a ser alcalde de la ciudad. Sobre las metas en la Diputación Provincial, se pone como reto 3 diputados para poder ser llave en un gobierno provincial.

Para ello, señaló que “nos presentaremos en 15 ayuntamientos del partido judicial de Ourense como serán Barbadás y Pereiro de Aguiar, donde ya tenemos representación, y a mayores estaremos en San Ciprián das Viñas, Coles, Toén, Vilamarín, Cartelle, Celanova, Xinzo, Maceda y algunos más. Evidentemente todos los cuentan y con los de la ciudad más estos ayuntamientos, aspiramos a conseguir 3 diputados en la Diputación de Ourense, que podrían ser decisivos en un gobierno provincial, seríamos llave”. En relación sobre esta circunstancia, recordó que fueron llave para facilitar el gobierno de Manuel Baltar al frente de la Diputación y que el PP le dio sus votos para ser alcalde de Ourense porque “jugamos muy bien nuestras cartas”. Su gestión "Concordia tendrá un impacto tremendo cuando esté terminada" Jácome acudió a una rueda de prensa rodeado del núcleo más duro de Democracia Ourensana, los tres ediles más él, que gobiernan el Concello de Ourense, después de desmembrarse su grupo político y romperse el gobierno municipal con el PP hasta en dos ocasiones. El actual regidor destacó que “hemos hecho algo que nadie hizo en las últimas décadas y es empezar a hacer una serie de obras que nadie contemplaba, ni se imaginaban, que es el Ourense vertical. Concordia estará acabada en dos meses y será un punto neurálgico importante, uno de los más importantes de España en cuanto a elementos verticales porque va a unir todo el centro de la ciudad, desde el centro hace el este. Tendrá un impacto tremendo cuando esté terminada y también cuando se ejecuten las actuaciones de Arturo Pérez Serantes y la que de servicio al Auditorio Municipal. Es decir desde el nivel del río Barbaña, desde el punto más bajo de la ciudad, se podrá ir al más alto con elementos mecánicos”. Narró las infraestructuras que están en licitación, que se van a adjudicar o las que empezarán en días a ejecutarse, como es el caso de las escaleras de A Carballeira. En materia de infraestructuras, sigue adelante con su plan de soterrar Concepción Arenal con un anteproyecto que está “casi terminado”, con un aparcamiento subterráneo en la calle Dalí “para dar servicio a los usuarios de Os Remedios”, y más elementos mecánicos de cara al siguiente mandato. Sacó pecho por sus logros como dotar de más medios personales a la Policía Local y los Bomberos y comentó que en enero se sacarán diferentes concesiones a licitación como la de las basuras, el agua o algunos servicios de cafeterías. 🏫 Hoy 28 de diciembre, presentamos en público nuestro reto electoral del 28-5-23.



👻A algunos les parecerá una inocentada (ya les parecíamos una broma sin futuro cuando empezamos),

En su intervención, criticó a sus rivales Manuel Cabezas y Paco Rodríguez por la "herencia desastrosa que dejaron" y los calificó como "vendidos, que son los candidatos de empresas privadas" y añadió que "son personas que van abrazadas de fábrica" en relación a posibles acuerdos entre ellos. El líder de DO se siente como "en Las Vegas" ya que "todas las combinaciones son posibles, no hay ninguna máquina que descartemos" a posibles pactos con los diferentes partidos políticos. No dio nombres en su lista, pero avanzó que los cuatro que dirigen actualmente la ciudad estarán en las listas el próximo 28-M.