El comité ejecutivo nacional de Vox ha designado a José Fermín Troncoso como candidato de a la Alcaldía de Orense en las próximas elecciones municipales de mayo.

Médico de profesión, estudió la carrera en la Universidad Complutense de Madrid y en el Hospital 1º de Octubre. Se preparó las oposiciones al cuerpo de inspectores médicos de servicios sanitarios de la Seguridad Social, que aprobó a la primera, en 1984, convirtiéndose en el inspector médico más joven de España. Presidente provincial de Vox desde hace algunos meses, asegura que asumió el puesto “con gran ilusión porque los principios y valores que defiende el partido coinciden plenamente con los propios”.

Ex alto cargo del Partido Popular y ex delegado territorial de la Xunta de Galicia, el ahora candidato a Vox se presenta a las municipales para competir con los otros alcaldables al Concello de Ourense de PP, PSOE, BNG y DO, por el momento.