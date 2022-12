¿Dónde están las mujeres candidatas en Ourense?

Quien acuda el 28 de mayo de 2023 ejercer su derecho a sufragio en su colegio electoral leerá que todos los candidatos a la Alcaldía de Ourense serán hombres. Al menos, por el momento, ya que faltan partidos por decidir quiénes serán sus caras visibles como Coalición de Centro Democrático, la plataforma que salga de la unión de Podemos Ourense, Equo y Ourense Mellor e incluso el partido de Santiago Abascal que en las pasadas elecciones presentó a una mujer.

La perspectiva de género en la política ourensana se pierde en la parrilla de salida de cara a las municipales y las mujeres serán actrices secundarias de una carrera que monopolizarán hombres. Gonzalo Pérez Jácome (DO), Manuel Cabezas (PP), Paco Rodríguez (PSOE) o Luís Seara (BNG) ya están posicionados para arrastrar y pedir el voto para sus partidos en unas municipales que se prevén, de nuevo, sin grandes mayorías en el Concello de Ourense. Precisamente, la capital ourensana y Ferrol son, de momento, las únicas ciudades que no llevan ninguna mujer en sus cabezas de lista.

Ellas, las políticas o ex políticas ourensanas, hablan sobre la situación desde varias perspectivas y desde varios puntos de vista.La secretaria general del PSOE en la ciudad, Natalia Benéitez, señala que “queda mucho por hacer y cuesta más llegar, pero con trabajo valentía y mucha pedagogía, entre todos se abrirán más caminos y se cerrarán estos debates en el futuro con normalidad estoy segura”. Ella era una de las mejores posicionadas, si no la única con opciones, para ser cabeza de lista al Concello de Ourense, pero desde el PSOE eligieron a Paco Rodríguez.

Otra de las caras más conocidas en el Concello es Flora Moure (PP), que preguntada por la circunstancia que se da en la ciudad para las próximas municipales no quiso hacer ningún tipo de valoración y tampoco desde el PP de la ciudad de Ourense, después de repescar al que fuera alcalde de la ciudad, Manuel Cabezas.

Ruth Reza (BNG) es la segunda edil nacionalista en el Concello y ella analiza la situación desde una visión más partidista. La ourensana dice que “a nivel local e provincial, o compromiso do BNG coa igualdade tense materializado ao longo do tempo. Fomos a primeira e única formación política que nos últimos tempos presentou até en dúas ocasións a mulleres como cabezas de lista ás eleccións municipais como foron Isabel Pérez e Susana García ou máis recentemente, nas galegas de 2020, nas que Noa Presas ocupaba o número un da lista”. Destaca la figura de Ana Pontón como próxima presidenta de la Xunta de Galicia y que sea ella la portavoz nacional del partido.

Otras políticas o ex políticas como Laura Nóvoa (DO), Inés Celia Iglesias (C´s) o Noa Presas (BNG) señalan el techo de cristal que siguen teniendo las mujeres en determinados puestos o situaciones y también en política. Por otra parte, Marisol Díaz (PP) o Montse Lama (ex C´s, ahora PP) enfatizan en la importancia de la “igualdad” y “de la independencia del sexo” en relación a la elección de estos puestos y abogan por las aptitudes y capacidades de las personas sin importar el sexo. Todas predicen que habrá una alcaldesa en Ourense, pero, por el momento, Ourense seguirá teniendo un alcalde. Al menos, cuatro años más. A no ser que salte la sorpresa, que es improbable.

Natalia Benéitez (PSOE): "Queda moito por facer"

A secretaria xeral da agrupación municipal e portavoz do PSOE no Concello de Ourense alega que “queda moito por facer por parte de homes e mulleres para que na política a muller ocupe o lugar que merece, a experiencia demóstrame que isto se debe moitas veces á propia inseguridade masculina dende o poder e a falta de ambición dos partidos políticos, ademais da insuficiente sororidade feminina”.

Ruth Reza (BNG): "O BNG fomos o único en presentar ata en dúas veces a mulleres"

Ruth Reza, edil do BNG, defende a postura da súa formación sen valorar o panorama actual dicindo que “o compromiso do BNG pola igualdade e firme. A nosa portavoz nacional e unha muller e a nivel local e provincial fomos a primeira e única formación en presentar ata en dúas veces a mulleres como cabeza de lista como Isabel Pérez e Susana García ou máis recentemente, Noa presas nas galegas do 2020”.

Aurea Soto (PSOE): "El liderazgo femenino me parece esencial"

Ex edil de Urbanismo en el Concello de Ourense, Áurea Soto (PSOE), dice que “me parece esencial el liderazgo femenino. Todo aquello que no represente la sociedad en el 50% que somos mujeres no es sano. Por eso me identifico con el PSOE que siempre tuvo claro las listas cremallera”. Y añade que “la situación de Ourense viene de Pilar de Lara y hay que reconstruirla y eso pasa por Natalia y por Paco”.

Laura Nóvoa (DO): "Sigue habiendo ese techo de cristal que nos impide llegar"

Laura Nóvoa, ex edil de DO, dice que “es una pena y lamentable que siga pasando. Hay partidos en los que se ponen mujeres, pero después renuncian o mandan los hombres. Seguimos teniendo ese techo de cristal que nos impide llegar a diferentes puestos y si llegamos siempre criticadas”. Y añade que “ojalá pronto veamos una alcaldesa en Ourense”.

Noa Presas (BNG): “Hai un chan pegañento que pon freo á nosa participación”

Diputada do BNG por Ourense no Parlamento Galego, Noa Presas, comenta que “que nun ámbito coma o municipal haxa, en xeral, poucas alcaldesas e candidatas amosa que aínda hai moita desigualdade na sociedade e que hai un chan pegañento que pon freo á nosa participación”.

Montse Lama (ex C´s, no adscrita, PP): “Creo na igualdade, non na discriminación positiva”

La diputada provincial, Montse Lama (ex C´s, ahora PP), comenta que “creo na valía das persoas, Non me gustaría que me desen un posto ou liderar unha candidatura solo polo simple feito de ser muller. Creo na igualdade, non na discriminación positiva. Sí considero que hai que loitar porque se cumpran os principais básicos de mérito e capacidade, sen que o sexo dos aspirantes ou candidatos importe”.

Marisol Díaz (PP): “Ourense tendrá una alcaldesa del PP, estoy segura”

Diputada del Parlamento Gallego y cabeza de lista a las autonómicas por el PP, defiende la independencia del sexo y destaca las aptitudes de las personas. Dice que “el partido se decidió por Manuel Cabezas y es la mejor elección, eso no quiere decir que a las próximas municipales no sea una mujer la que lidere”. Y añade que “Ourense tendrá una alcaldesa del PP, estoy segura”.

Inés Celia Iglesias (ex C´s): “La política es un reflejo de la desigualdad”

Inés Iglesias encabezó la lista de Ciudadanos por Ourense al Congreso en 2019. Comenta que “el liderazgo femenino en política es importante, cosa distinta es conseguirlo, como evidencia la realidad. Porque la igualdad en la sociedad actual no se ha conquistado y la política es un reflejo de la desigualdad”.