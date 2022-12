El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco sustituyó de forma inmediata al médico titular de A Mezquita, que desde las 8.00 horas del sábado prestaba servicios de guardia médica de 24 horas en el Punto de Atención Continuada de A Gudiña. Según testigos presenciales, protagonizó presuntamente varios episodios polémicos en bares y cafeterías de la localidad en la tarde noche del día 23, y siguió con su celebración navideña por A Gudiña, donde fue visto a altas horas de la madrugada.

El alcalde, José María Lago, apunta que desde hacía tiempo había muchas quejas de los vecinos “por sus problemas de alcoholismo, por no estar en su puesto de trabajo, por no ir a urgencias, pero ya el día 24 fue la gota que colmó el vaso”. Apunta que lo vio a media mañana del día 24 en un establecimiento de la localidad en un estado en el que no era capaz de hacer su trabajo, con “evidentes signos de embriaguez”.

Supuestamente, el médico, conocido por su comportamiento peculiar en su consulta habitual, llegó incluso a increpar a los presentes, lo que motivó su sustitución inmediata, siendo incorporada a primera hora de la tarde del día 24 a una nueva facultativa en el PAC de A Gudiña. “Unha vez coñecida a situación de indisposición referida polo médico que debía facer o servizo de garda no Punto de Atención Continuada de A Gudiña, procedeuse de xeito inmediato á súa substitución para garantir a cobertura asistencial da garda”, afirmó ayer la gerencia del área sanitaria provincial.

Tenía que hacer una guardia de 24 horas de sábado a domingo. Apunta el regidor que, tras su retirada, el tiempo que no estuvo cubierto el servicio “nos dijeron que si había alguna urgencia se desviaría al Hospital de Verín en ambulancia”. Dice que todo ocurrió alrededor de las 13 o 14 horas y a partir de las 16 o 17 ya había otro médico.

Varias quejas al Sergas

El alcalde de A Mezquita, Rafael Pérez, ya había planteado varias reclamaciones al Sergas por el problema con ese facultativo, pero esta vez, “como máximo responsable de la integridad de mis vecinos, no puedo permitir que este sanitario continúe un minuto más en sus responsabilidades al frente del consultorio de A Mezquita”, lo cual le ha trasladado a la gerencia del Sergas para que adopte las medidas pertinentes.