El juicio por la muerte de un cazador en una batida en San Xoán de Río, el 19 de enero de 2020, quedó visto para sentencia. Ayer declararon los acusados, junto a un experto en balística y un forense, en la última jornada de la sesión judicial. Los encausados pusieron el foco en el movimiento del cazador fallecido, fuera del lugar asignado, que iba sin emisora y no comunicó su nueva posición. También dijeron que fue “un accidente, un golpe de la vida”.

El que disparó el arma declaró que “vi al jabalí, le disparé y después lo volví a ver y le disparé otra vez”. La defensa basó su argumentación, pidiendo la libre absolución, en que las pruebas eran “hipótesis” y que no había “nada acreditado” a la vista de las declaraciones de los peritos y los testigos y que se trató de “un fatal accidente”. Según el experto en balística, ante las dudas de que la bala que disparó uno de ellos fue rebotada en “algo” (jabalí o piedra), no evaluaron esa circunstancia, por lo que a preguntas de los abogados ni acreditó que se hubiera desviado la bala ni que no lo hubiera hecho.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno dos años de prisión por una “acumulación de infracciones” que llevaron a la “gravedad” de los hechos. Destaca la falta de autorización, la “elección” del fallecido para ir a por un jabalí cuando les tenía miedo y a ello se le suma que estaban en una zona donde está limitado el uso de la caza y donde el que disparó no tuvo la visión adecuada para asegurarse de que nadie estaba a su alrededor.

El jefe de batida declaró que “le mandé (al fallecido) irse a la derecha de él (del que disparó) y el lugar donde le mandé, no es el lugar donde se encontró el cuerpo y donde pasó todo el accidente. Si se hubiera quedado donde le dije, no hubiera pasado lo que pasó. Y si lo hubiera comunicado tampoco”. Y añadió que “lo podía hacer de viva voz, porque no llevaba emisora pero no lo hizo”. El jefe de batida acudió al lugar cuando el que disparó gritaba y avisó a sus compañeros, y describió que “me sentí bloqueado y dije a los demás que llamaran a emergencias”. La batida no se debía haber celebrado porque no había autorización administrativa, lo hicieron sin permiso y sucedió un “trágico accidente”, en palabras del que disparó.

El fiscal aludió a “la responsabilidad primera del jefe de batida”, “si se hubieran cumplido las normas no habría pasado”. Las defensas achacaron a una “imprudencia” o una “conducta negligente” el cambio de posición del fallecido, que no lo comunicó.La sentencia dictará (o no) las peans correspondientes.