Carmen Carballo, abogada y exconcejala del PP en Ourense hace una década, prestó declaración ayer en el juzgado de Instrucción 1 de la ciudad, en calidad de investigada por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Su madre también está inmersa en la misma causa y compareció este jueves, al igual que una familiar citada como testigo.

La exedil, que asegura que sigue militando en el PP y que forma parte del “consejo de sabios” –según sus palabras–, defiende su inocencia. En compañía de Eugenio Rubio, el abogado que representa a madre e hija, Carballo niega que hubieran esclavizado a una joven mexicana que, en junio de este año, antes de abandonar España, manifestó en la embajada de su país en Madrid que fue obligada a trabajar en el domicilio sin cobrar y sin cotización, que fue víctima de malos tratos físicos y psicológicos, y que presuntamente estuvo privada de libertad durante once años.

Esa denuncia fue remitida a la Fiscalía, que abrió diligencias de investigación y acabó concluyendo que existían indicios de presuntos delitos.

El defensor: “Es una denuncia falsa, absolutamente espuria. Se han negado todos los hechos y se han puesto en evidencia las contradicciones de la denunciante”

Carmen Carballo cuestiona la investigación del ministerio público y se ha querellado recientemente contra la fiscal por supuesta prevaricación y revelación de secretos. Aún no se ha comunicado el auto en el que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –la instancia para los aforados, como son los jueces y fiscales– resuelve si admite o no a trámite esta querella.

“Es una denuncia falsa, absolutamente espuria. Se han negado todos los hechos y se han puesto en evidencia las contradicciones de la denunciante”, resume el letrado sobre la acción de la joven mexicana contra la exconcejala, con negocios familiares en el país norteamericano, en el sector hotelero.

“No hay ningún elemento normativo que permita decir que existe un indicio de delito. Carmen ha sido una persona de cierta relevancia política y eso tiene repercusiones políticas”, manifestó el defensor.

"Vino como una invitada, como un miembro más de la familia"

“El móvil es económico, única y exclusivamente”, sostiene la exedil. Su versión es que, en diciembre de 2010, un empleado en México se puso en contacto para ver si la joven –su sobrina– podía desplazarse con la familia de Carballo de vacaciones a España, porque estaba atravesando un momento complicado.

“Allí no tenían para comer y vino como una invitada, como un miembro más de la familia. Fue acogida por caridad y humanidad en casa de mis padres. A mi padre y a mí nos generaba desconfianza, pero a mi madre le daba pena”, asegura Carballo.

Según su versión, la joven estuvo entre 2010 y 2014 en la vivienda de sus progenitores. Durante ese tiempo su libertad de movimiento era “absoluta”, afirma la investigada. Entre 2014 y 2022, residió “sola” –dice la exconcejala– “en una casa que mi madre le dejó en Paderne de Allariz”, donde se dedicaba a criar gallinas para vender huevos y productos agrícolas, expone la defensa, que se remite a testimonios favorables de los vecinos.

Antes de abandonar España el pasado mes de junio, la joven relató que durante su estancia de más de once años las denunciadas la tuvieron retenida y en una situación similar a la esclavitud. Carballo afirma que la joven acudía a la comisaría cada seis meses, durante más de siete años, para renovar su estancia durante la tramitación de asilo, y que nunca manifestó nada a la Policía.

"Si estás esclavizada y te deniegan el asilo no recurres. Ella se fue de España voluntariamente"

Ella aseguró que estaba amenazada. “Pasaba sola”, rebate la exedil. Cuando le denegaron la solicitud de asilo, “le dije que la expulsarían y que mi madre le compraría el billete. Me preguntó si yo le llevaría el recurso y le dije que no, pero en el colegio de abogados le designaron letrado de oficio. Si estás esclavizada y te deniegan el asilo no recurres. Ella se fue de España voluntariamente”, relata la exedil. “El móvil es económico. Sabía que iba a ser expulsada y decidió: ‘no me voy a ir sin nada, voy a sacar rendimiento económico’”, manifiesta la exconcejala.

El letrado aprecia distintos pasos de un supuesto plan de la joven para buscar un aprovechamiento económico, acciones entre las que se incluiría una denuncia en 2013 por desaparición que fue presentada por la madre de la joven. “Vino una comisión rogatoria, se investigó, declaró en la Policía y dijo que estaba aquí acogida de forma voluntaria, que no se quería ir y que buscaría trabajo”, alegan la investigada y su defensor.

Otra causa judicial en México

Una comisión rogatoria con México servirá para que la víctima se ratifique en su denuncia. En la Fiscalía de su país existe otra acción judicial paralela. La defensa señala que lo que resuelva el juzgado de Ourense será comunicado a México, y asegura que no hay riesgo de extradición, si bien durante el tiempo de la instrucción ni Carballo ni su madre pueden viajar al país, por riesgo de ser detenidas.