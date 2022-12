“Mala suerte”. “Una desgracia”. “Un accidente”. Así catalogaron la muerte de un cazador, sus compañeros, tras una batida de caza en San Xoán de Río el 19 de enero de 2020. Por esa muerte hay dos acusados, que son el jefe de la batida y el hombre que efectuó el disparo mortal, que se enfrentan a penas de 2 años de prisión, a solicitud de la Fiscalía.

Los “amigos” y compañeros, que declararon ayer en la segunda sesión judicial en el Juzgado de lo Penal Nº1 de Ourense, centraron sus declaraciones en el día de los hechos contando lo que pasó aquella mañana y señalando que “la batida no había terminado, ya que íbamos a abatir a la pieza herida”. Enfatizaron en el peligro que supone para cazadores y perros el dejar a un animal herido en el monte y la predisposición de todos ellos a abatir a la pieza.

Todos certificaron que habían escuchado dos disparos, excepto uno de ellos, que “no” se acordaba. La diferencia de tiempo entre ambos disparos también fue señalado por todos ellos como “hubo varios minutos de tiempo” entre ellos.

A preguntas de los letrados, comentaron que “no sabían” si todos llevaban emisoras y que “no recuerdan” escuchar a la víctima por la radio. Los cuatro que declararon en el día de ayer confirmaron que llevaban emisora y que no conocen las pretensiones del jefe de batida cuando dijo que “ir recogiendo los perros y reuniros en la carretera”, pero que todos ellos entendían que “la batida no había finalizado”.

Fue uno de los cazadores, primo del acusado que disparó a la víctima, el que llamó al 112 porque “escuché que había pasado algo y que fuera un accidente. Todos estaban bloqueados y yo me dio por llamar a las emergencias”. Fue este también el que escribió en un grupo en el que estaban todos los cazadores el que “iba a contar la verdad” de lo sucedido y ayer a preguntas de la acusación particular declaró que se acordaba a medias de lo que había puesto. En aquellos whats app, escribía que “el accidente no es ninguna tontería y que iba a declarar”, pero comentarios de sus compañeros le alertaban de que podía ser acusado de un delito de falso testimonio por cambiar la versión. A este respecto, dijo que “nosotros en el grupo ponemos muchas tonterías y la verdad que no me acuerdo hace mucho tiempo, tres años”.

Sobre este asunto la defensa también incidió en preguntarle cómo habían sido los hechos, si fueron como lo estaba contando o de otra forma. El testigo señaló que “fue así, tal y como contamos, fue una desgracia, un accidente, fue mala suerte. Una pena”.

Acuerdo judicial

En un receso marcado por la jueza, la acusación particular y la familia junto con la representación de las aseguradoras llegaron a un acuerdo de indemnización que cifraba en 187.000 euros la responsabilidad civil para la mujer y la hija. El letrado de la familia señaló que 115.000 euros serían para la mujer y 72.000 para la hija que se harán efectivos mediante consigna judicial y se transferirán antes del próximo miércoles 27 de diciembre.

Además del acuerdo alcanzado, la acusación particular retiró la petición de pena de cárcel interpuesta a los dos acusados y solamente la Fiscalía y las defensas continuaba dirimiendo si la imprudencia fue grave o menos grave, para el fallo de las condenas.

Fallos informáticos

Hoy tendrá lugar la tercera sesión del juicio que está previsto que termine con la conclusiones de los letrados y la testifical de los acusados, así como peritos de balística. Durante las dos sesiones anteriores el sistema informático que da soporte a la grabación en tres ocasiones. Dos durante ayer y una durante el pasado martes, donde fue necesario repetir 45 minutos de sesión plenaria.