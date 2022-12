Agentes recalcan que la batida donde murió un hombre “no tenía autorización”

El 19 de enero de 2020, J.P. moría por un disparo de un cazador del grupo del que formaba parte en una batida en el municipio ourensano de San Xoán de Río. Ayer, los dos acusados, por un delito de homicidio imprudente, se sentaban en el banquillo del Juzgado de lo Penal Nº1 de Ourense para escuchar a la mujer y la hija del fallecido, además de algunos agentes del Seprona y de la Policía Judicial tras el fatídico accidente.

El juicio pretende dirimir las responsabilidades del jefe de la batida y del cazador que efectuó el disparo, pensando que era un jabalí. El Ministerio Fiscal solicita una pena de 2 dos años de prisión para cada uno, pero la acusación particular, personada en la familia, pide tres años para uno y dos y medio para otro, además de una indemnización de 285.000 euros.

Mujer e hija confesaron que dependían económicamente de él y que estuvieron y están a tratamiento médico por el estrés postraumático que supuso el deceso de su marido y padre. La mujer, en un momento dado a preguntas de su abogado, desveló que “tuve constancia de una reunión, porque dos testigos del suceso me lo dijeron, que los querían comprar para machacar a mi marido y hacerlo culpable”. Y a preguntas de las defensas señaló que “no tengo constancia ni pruebas, pero a mí me lo dijeron”.

La acusación particular basó su alegato en las infracciones que cometieron los cazadores ya que no podrían haber cazado ni haber celebrado la batida por “no tener autorización” preceptiva de la Consellería de Medio Ambiente. Además focalizaba que el disparo se hizo mientras estaban “finalizando” la batida en una zona de adiestramiento de perros, donde tampoco estaba permitido disparar en aquel momento. Agentes del Seprona comentaron que “la batida no se debería haber producido” y en su informe establecían que el disparo se hizo en una zona de adiestramiento canino, de poca visibilidad y que para “ejecutar un disparo es necesario establecer medidas de seguridad y también prever la zona del disparo”.

Las defensas

El argumento de las defensas se centró en la vestimenta que llevaba ese día y en el reparto de responsabilidad del fallecido al entrar en un zona de poca visibilidad para tratar de rematar a un jabalí. A este respecto, los agentes que testificaron ayer dijeron que el fallecido llevaba ropa de camuflaje y una gorra con un ribete naranja como “elemento reflectante”. Uno de ellos, señaló que “no era recomendable lo que hizo el fallecido, adentrarse en una zona de poca visibilidad”.

En el informa de la Policía Judicial, en base a las informaciones recabadas, sentenciaba que se escucharon dos disparos de uno de los acusados. El primero para rematar a un jabalí y el segundo porque avistó a otro, pero era el fallecido.

Sin embargo, en el informe de la Policía Judicial no consta, y así lo dijo una de las que elaboró el informe, que se encontrara ningún jabalí en la zona. Por lo que las conclusiones expuestas “no fueron comprobadas”, según señaló la propia agente.

El juicio continúa hoy con las defensas intentando demostrar que parte de la responsabilidad fue del propio fallecido por entrar a una zona con escasa visibilidad y no tener elementos reflectantes. La acusación particular y el Ministerio Fiscal pretenden hacer ver que las medidas de seguridad que no se tomaron en la batida forman parte de los argumentos de la culpabilidad del jefe de batida y que el cazador que efectuó el disparo debería haber descargado y enfundar el arma, porque la batida estaba “finalizando”. Ese es otro de los elementos a sentenciar si la batida había finalizado o estaba en tránsito de, porque no es los mismo según la normativa aplicable.