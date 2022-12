La primera área de autocaravanas será privada al no mover ficha el Concello

La primera gran área para dar servicio a los numerosos autocaravanistas que llegan a Ourense, y que dispone ya de un edificio central de servicios, ahora en construcción y parcelas para estacionar o pernoctar, será de capital privado, al no conseguir sacar adelante el Concello un proyecto público, para los numerosos turistas que llegan a Ourense en este tipo de vehículos, la mayoría con intención de conocer las termas y pasar varios días de terapia y hasta ahora, sin servicio en la ciudad.

Las diversos intentos de habilitar una zona municipal fracasaron, a lo que se suma que en el camping de Untes, de propiedad municipal pero que lleva más de un lustro cerrado y en estado de desmantelamiento, no ha salido adelante tampoco el proyecto para rehabilitarlo y convertirlo como se había anunciado en un “camping con glamour” que daría todo tipo de servicios también a los autocaravanistas.

Estos cientos de turistas de autocaravana, que hacen parada cada año en Ourense, ya utilizaban para repostar y vaciar sus aguas grises y negras el área de servicio de Reza, situada enfrente de la futura área de caravaning que está construyendo esta misma empresa, al ver que no había una oferta pública para atender a los turistas.

Ourense ha estado descolgada todos estos años como administración pública, y no ha conseguido dar una oferta que sí tienen en marcha otras municipios en la provincia, cuyos gobiernos locales han habilitado más de una docena de instalaciones para que los usuarios de este tipo de vehículos tengan donde pernoctar, y se les brinden garantías sanitarias.

No todas las áreas provinciales tienen las mismas dotaciones, pero al menos el autocaravanista que llega a esos municipios, no se ve sometido a persecución de la Policía Local –por orden del gobierno local– al no haber una zona específicamente habilitada para ellos.

Hay una área de este tipo para autocaravanas en O Mundil, Cartelle; en Xinzo de Limia cuentan con un área gratuita para este tipo de vehículos, también hay una zona para aguas grises y negras.

Otro de los municipios que aparecen con instalaciones reguladas son A Rúa; Castro Caldelas, también con vertidos de aguas grises y aguas negras; en Parada de Sil; en Muiños también disponen de ese servicio higiénico y de otras dotaciones. Otras zonas habilitadas están en Nogueira de Ramuín; Pontedeva; A Peroxa también en Barbantes, que permite el estacionamiento de diez autocaravanas, y en otros como Leiro y Ribadavia.