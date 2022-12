Elizabeth, Balde, Ibrahim: la inmigración que enriquece y rejuvenece Ourense

Balde Mamadou llegó a España en 2017 en una patera desde su Guinea natal para desarrollar su talento futbolístico, un sueño truncado por la demora española en la tramitación de sus papeles de residencia. Hoy es un pescadero en Ourense. Elizabeth se vio obligada a dejar sus estudios de medicina cuando abandonó Cuba en agrupación familiar, “porque allí el salario de médica de mi madre no alcanzaba para alimentar una familia”. Hoy cubre un puesto eventual en una floristería de As Burgas.

Son dos ejemplos de la creciente y variada realidad de los inmigrantes, que ha conseguido solo en los seis primeros meses de 2022 ganar 2.272 censados en la provincia. Llegados de otros países, no solo han paliado la lenta agonía demográfica de una provincia envejecida, sino que convierten Ourense en un territorio más rico culturalmente por su diversidad y esos flujos compensan el declive laboral y de población activa y alivian el mercado de trabajo. De hecho, un estudio reciente del Defensor del Pueblo avala que desde el final de la crisis, el incremento de población activa en España corresponde a ciudadanos extranjeros.

El aumento ha sido exponencial y de los 303.960 habitantes censados en la provincia a mediados de este año, de acuerdo a los datos del INE, ya hay más de 19.000 que son inmigrantes. El mayor éxodo en los últimos años ha sido el de Venezuela y esta comunidad ronda ya los 5.000 censados en la provincia. De ese país procede más de medio millar del total de nuevos censados de enero a junio de este año. De hecho los venezolanos tienen una asociación que los representa y hace una semana celebraban su fiesta anual en el Campo de la Feria.

Por agrupaciones de países, la mayoría de esos hombres y mujeres son de países sudamericanos, con 15.721 en total en el último censo; de países centroamericanos son otros 4.169 censados; de América del Norte hay 2.170 y aumentó el número de personas procedentes de África, con 1.795 censadas en la provincia. De Asia figuran en el último censo del Instituto Nacional de Estadística un total de 733 vecinos censados, a 1 de julio de 2022, y de Oceanía solo 77.

“Uno de los problemas peores para mí fue regularizar mi situación porque no es solo que afectara a mi carrera como futbolista, es que hay gente esperando en tu país a que puedas realizar envíos para ayudarles”, explica Bale.

La demora y cómo afectó a su carrera en el fútbol le dolió. “Ahora estoy jugando en el equipo Outomuro, como extremo”. Su ahora jefe y amigo Luis Fontela bromea: “Yo estoy contento con él, pero a ver si le fichan de un gran equipo y me pasa un millón de euros para mí”.

Solo en oficios relacionados con la construcción, hay a medio plazo según la Asociación de Constructores de Ourense, un déficit de 3.000 puestos vacantes para los que no existe mano de obra. En estos momentos algunas empresas de Ourense están contratando a personas llegadas de Chile o Perú. Les arreglan los papeles necesarios y luego están aquí un tiempo a prueba. “Algunos de los que tengo seguro que ya se quedan”, indica un conocido promotor inmobiliario de Ourense.

En el caso de las inmigrantes, son a menudo la mano que mece la cuna de los cuidados de niños y mayores. Sin su amor y su ayuda la conciliación no sería posible en muchos hogares de Ourense.

Elizabeth: "Estudiaba Medicina, pero no me lo homologan aquí"

Elizabeth es una de esas personas que llegó a Ourense desde su Cuba natal hace dos años, porque “el sueldo de médico de mi madre no es suficiente en mi país para sacar adelante a mi familia”. Vino con su madre y su hermano por reagrupación familiar, y dejó atrás una carrera de Medicina –iba a empezar el tercer curso– que adoraba, una pareja, “y toda una historia y raíces familiares. No fue fácil”, explica. Estudiaba Medicina. Ahora, a sus 22 años, “cubro un puesto eventual en una floristería”, explica, porque una de las dificultades peores que se encuentran los inmigrante, que como es su caso, tienen formación y un brillante expediente, “es la homologación”. Eso provocó que su madre, al igual que ella, tuvieran que empezar cubriendo labores de limpieza, como cuidadoras, uno de los trabajos en los que más ayuda presta esta nueva inmigración, hasta que su progenitora, con años de experiencia en Cuba como médico “consiguió entrar en una mutua privada”. Elizabeth es luchadora. “Nunca había trabajado, yo era estudiante, pero me adapté a todos los trabajos”. La burocracia le impidió volver a Cuba a rematar Medicina, pero compagina su trabajo con un ciclo superior de laboratorio. “Tengo trabas y no me homologan ningún año de Medicina, pero sé que mi futuro está en Enfermería, o en alguna rama de salud”.

Balde Mamadou: "Me jugué la vida en una patera para llegar a España. Ahora soy pescadero"

Balde Mamadou tiene 26 años, y llegó en abril de 2017 a España, en una patera. “Me jugué la vida. Fue viaje difícil con 41 personas, niños, mujeres embarazadas” del que se emociona cuando habla. Su sueño era potenciar su talento como futbolista, que ya había demostrado en su país de origen, donde llegó a jugar en segunda división, y en la selección de su país de menores de 16 años. Pero, de nuevo, la burocracia española tardó tres años en arreglarle los papeles “y sin ellos no podía entrar en ningún club de fútbol” asegura, lo que hizo que ahora a sus 26 años, sea un poco tarde para empezar una carrera futbolística. Bale, de profesión panadero en su país, no se amilanó. Ahora trabaja de pescadero en la plaza de abastos de Ourense, en la pescadería Luis Fontela, el nombre de su ahora jefe. “Era tanto que tardaban en arreglarle los papeles, que me moví yo para ayudarle”, explica Fontela. “Aquí he aprendido todo de mis compañeros, de Rosa, de mi jefe”, cuenta Bale. Dejó Guinea, pero allí está “lo más importante, mi madre y mis hermanas”. Su objetivo es trabajar a a fondo “para ahorrar y poder hacerle una casa a mi madre y volver a mi país algún día”, explica. Su jefe recuerda solo un episodio de racismo en este trabajo, el de una mujer que se negó a que le limpiara el pescado. “Era una clienta, pero no lo se consentí. Dije que o le atiende Bale o se va”, recuerda Luis Fontela.