Entre as iniciativas a prol da inclusión da UVigo está no campus de Ourense a convocatoria cada ano de bolsas para a formación de persoas con diversidade intelectual. O seu obxectivo é ofrecer a mozas e mozos con estas características coñecementos prácticos en dependencias da universidade que lles faciliten a adquisición de estratexias, habilidades e competencias persoais e profesionais encamiñadas a completar a súa preparación para o seu acceso ao mercado laboral, e acadar así maiores graos de autonomía e independencia persoal. Neste 2022 concedéronse dúas bolsas, unha a Saúl Álvarez, que estivo no primeiro semestre, e outra a Pablo Gómez, que este mércores rematou a súa formación, ambos da asociación Down Ourense. As bolsas son de formación na especialidade de auxiliar de servizos xerais na conserxaría do edificio Xurídico-Empresarial do campus, onde están ubicadas as facultades de Ciencias Empresariais e Turismo, Dereito e Relacións Internacionais.

Na despedida de Pablo Gómez, Elena Rivo, vicerreitora do campus de Ourense, destacou o feito de que iniciativas como esta “amosan a implicación da UVigo coa diversidade e coa incorporación de persoas con diversidade intelectual ou física á vida universitaria”. Silvia Álvarez, responsable de Formación e Emprego de Down Ourense, explicou que estas bolsas “permiten que persoas con discapacidade poidan pertencer ao campus universitario durante uns meses”. A continuidade desta actividade ano tras ano, recalcou, é moi positiva para as e os beneficiarios como experiencia laboral e de vida, pero tamén, engadiu, o é para o alumnado universitario xeral, que “pode ver que as persoas con discapacidade poden traballar en diferentes ámbitos”. Para moitos beneficiarios é a súa primeira incursión laboral, unha experiencia moi enriquecedora por “ter compañeiros, un horario e unhas funcións”. Segundo explicou Pablo Gómez, de 23 anos, esta bolsa é a súa segunda incursión laboral, tras traballar nun supermercado. No seu remate este mércores destacou que foi “unha experiencia moi positiva”. Durante tres meses, en horario de 09.30 a 13.30 horas, indicou, as súas tarefas centráronse na xestión e reparto do correo, a súa tarefa favorita, en atender tanto chamadas de teléfono como peticións das persoas que se achegaron á conserxería e en actividades como repoñer a fotocopiadora ou recoller chaves, entre outras. Sentiuse “moi adaptado” ao posto que ocupou estes meses e o bo ambiente universitario, na súa despedida tivo palabras de especial agradecemento para as e os seus compañeiros de conserxería. “Fíxose moi ameno realizar estas prácticas, estiven moi cómodo e gustáronme as tarefas que realicei”, afirmou. Tanto é así que a súa idea agora é “preparar unha oposición para este tipo de traballo”.