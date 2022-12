Los dos primeros tramos de la variante exterior de Ourense estarán listos en 2024

No hay fecha para la entrada de la explotación de los trenes Avril en Galicia. Ni tampoco hay fechas concretas sobre la licitación de la estación intermodal de Ourense. Sin embargo sí que hay estimaciones o previsiones de dichos proyectos, como indicó la secretaria de Estado de Infraestructura, Isabel Pardo de Vera, en una visita a las obras del túnel de Rante que corresponden al nexo de los dos primeros tramos de la variante exterior de Ourense.

Sobre el terreno supervisó las obras y señaló que “en meses, pero no puedo decir qué mes” recibirán los trenes Avril que está fabricando Talgo para ponerlos en funcionamiento en el ancho ibérico de la red ferroviaria gallega.

Más concreta fue sobre la licitación de la estación intermodal de Ourense, que será la última de las ciudades gallegas en inaugurarse, y espera que “en un mes, no más allá del primer trimestre de 2023 esté licitada y empiece la fase de contratación”.

Menos tiempo y mejor gestión

Estas dos previsiones se enmarcan en una visita institucional al Concello de San Cibrao das Viñas para ver los avances de los dos primeros tramos (de un total de cinco) de la variante exterior ferroviaria de Ourense, que permitirá un ahorro de entre 4 y 5 minutos de tiempo en la línea de alta velocidad entre Madrid y Ourense, y que pretenden estar listos en 2024, para posteriormente completar su estructura con diferentes actuaciones como la superestructura de la vía, la electrificación y la señalización.

A este respecto, la secretaria de Estado enfatizó en que “este trazado nos parece fundamental porque es la entrada del AVE a Galicia en términos de viajeros y no solo por el tiempo que también, si no por la gestión de las incidencias que se puedan dar. No son solo cinco minutos si no la mejor explotación en cuanto a esa gestión, ya que una vía única, como es la línea de alta velocidad Madrid Ourense, con tantos kilómetros a nada que haya una incidencia en varios trenes es mucho más difícil solucionarla, que en una doble vía, como esta, electrificada y continuando por el ancho y la vía convencional”.

Especificó que estos dos primeros tramos estarán listos para “a lo largo de 2024” y faltarán otros tres para completar una variante exterior que tendrá que pasar por Seixalbo y Montealegre para llegar a la estación ourensana. Son más de 100 millones invertidos en estos dos primeros tramos, de los que más de 80 corresponden al tramo Taboadela-Túnel de Rante y más de 25 se destinan para el tramo Túnel de Rante con Seixalbo.

La variante exterior, que contará con 18 kilómetros, ve como se avanzan las obras en los primeros ocho kilómetros de trazos que corresponden a 5,6 desde Taboadela a Rante y otros 2,3 desde Rante a Seixalbo.

Características técnicas

El tramo entre Taboadela y el túnel de Rante se hará con un diseño para doble vía electrificada de ancho estándar, en ancho de plataforma de 13,60 cm y entreeje de 4,30 cm. Una de las estructuras singulares de este trazado es el túnel de Rante que según los técnicos de la obra es un túnel monotubo para vía doble, de 3.410 metros de longitud y 85 metros cuadrados de sección. Y añadieron que para su longitud se prevén tres salidas intermedias de emergencias mediante galerías transversales, con salida directa al exterior, permitiendo la conexión de las mismas con la red viaria y la disposición de área de socorro y rescate. Otras estructuras incluidas en dicho tramo son tres viaductos, uno sobre el río Taboadela (23,5 metros), el río Mesón de Calvos (408 metros) y el de Regueiro de San Benito (108 metros), así como dos pasos inferiores.

Pardo de Vera: "Todos estamos esperando como agua de mayo los trenes Avril"

En el otro tramo, correspondiente al túnel de Rante con Seixalbo, se prevé aprovechar el actual corredor ferroviario Zamora-Ourense para disponer la nueva plataforma en paralelo a la existente, con el fin de minimizar las necesidades de ocupación y la afección al entorno. Al principio de este tramo se ejecutará un viaducto de 356 metros para salvar el cruce con la carretera N-525 y el río Barbaña. La nueva plataforma discurrirá por encima del túnel de Aspera (153,9 m) de la línea convencional Zamora-Ourense. Para evitar afecciones se efectuará una solución de refuerzo por encima de dicho túnel sin afectar a su sección. Otro viaducto servirá para salvar la carretera OU-105 y se repondrá la vía del Camino de Santiago Vía de la Plata. Y para terminar el trazado se ejecutará otro viaducto de 30 metros de un solo vano, para “solucionar” el cruce a distinto nivel con la futura carretera entre Bemposta y la N-525, que está ejecutando la Xunta de Galicia.

Pardo de Vera terminó diciendo que “todos estamos esperando como agua de mayo los trenes Avril, pero no estaríamos ahora en esta situación si se empezaran a fabricar cuando se contrataron”. Fechó la licitación de la intermodal para el próximo año y agradeció a los profesionales técnicos de los proyectos que elaboran y ejecutan porque “estas obras de gran complejidad se están exportando al resto del mundo y eso es digno de señalar y de felicitar”.