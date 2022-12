Loiro estrena su Navidad "feita a man"

La Navidad en el rural también existe, y a menudo con menos parafernalia, pero más real que en las grandes ciudades porque se vive, de forma colectiva. Así ha pasado en Loiro, un núcleo rural del municipio de Barbadás, que está limítrofes a la ciudad de Ourense, con apenas 80 vecinos censados, que inauguró en la tarde de ayer su decoración navideña, realizada por los propios vecinos .

Una decoración “feita a man” con las piezas de los artesanos, y a bajo coste, pero tremendamente cálida y personal, que incluye desde un curioso poblado navideño con molino, río con curso fluvial en movimiento , y diversidad de personajes de oficios tradicionales y hasta un belén, que se exhibe en la sede vecinal del pueblo, y está realizado por una vecina utilizando nada menos que cáscaras de huevo.

Loiro na Memoria

“Todo se organiza a través de la asociación cultural Loiro na Memoria; tenemos muchas actividades y queríamos que el pueblo atraiga también visitas en Navidad, poniéndolo bonito y con actividades como esta, que además ha tenido ocupadas gente de todas las edades, desde niños pequeños, hasta mayores, como una familiar que tiene más de 80 años, y que han estado montando o pintando en sus domicilios las casas, o dando color al os los personajes del conjunto. De hecho las casas la hicieron las casas con los materiales que les íbamos dando” , explica Manuel Fernández responsable de esta asociación cultural.

Ayer , en esa recreación del poblado navideño, instalado en la Praia do Campiño, había figuras que recreaban a panaderos, herreros, orfebres, lavanderas, molineros, zapateros. “Tratamos de trabajar todos, pero hubo otras ayudas, pues aunque en el pueblo haya solo 80 vecinos censados, en la asociado cultural hay más de 350 personas asociadas, de modo que aunque en estos momentos no vivamos o no estemos censados en el pueblo, estamos vinculados a él” explica el presidente de Loiro na Memoria.

Belén de cáscaras de huevo

La programación navideña, con la que intentan lanzar esa especie de “Loiro también existe”, indican, reivindicando la belleza del rural y también su capacidad de atraer, gente, en estas fechas , incluye “muchas sorpresas” , explican que se irán desgranando. Además el concepto de Navidad entendido como fechas para ara convivir y compartir, incluye también citas musicales en las que cantan panxoliñas e panxoliñas, y una programación muy variada para esta fechas, que incluye hasta clase de zumba gratuita el día 21 de diciembre. Prevención ante los excesos culinarios.

Como en materia de belenes, no hay nada escrito, el otro punto de interés en Loiro estos días, está en el local de la asociación cultural, donde se exhibe un belén muy curioso, realizado por una vecina, que se llama Julia Grande y elaborado todo como base con cáscaras de huevo” explica Manuel. El local digno de ver, pues se trata de una antigua “palleira” rehabilitada.

Esta Navidad distinta y “low cost” pero no por ello menos viva y alegre, se consigue también con un llamamiento colectivo a la participación vecinal. “Se invita a los vecinos cada año, a que decoren los balcones y fachadas de sus viviendas, para que se respire ese espíritu navideño en el pueblo” indica Manuel

Con estos mimbres, Loiro vive estos días su decoración navideña “·feita a man”, y que ha conseguido materializar el objetivo principal de la Navidad, que es, precisamente, un tiempo para compartir, en este caso entre vecinos y vecinas que han contado además con ayuda de una asociación de A Valenzá.