La Fiscalía se oponía, pero la Audiencia Provincial de Ourense ha decidido rebajar, en aplicación de la ley orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual –conocida como la del ‘solo sí es sí’–, de 10 a 9 años de prisión la pena impuesta en 2015 –y que se declaró firme tras los recursos– a un condenado por un delito continuado de abuso sexual.

Durante dos años, entre 2010 y 2012, el encausado sometió a su prima, menor de edad y con un intelecto “al límite de la normalidad”, a tocamientos y agresiones sexuales. La rebaja no conlleva su excarcelación. El hombre sigue privado de libertad, con fecha prevista de cumplimiento en febrero de 2026.

La sentencia establecía también prohibición de acercamiento a una distancia no inferior a 300 metros y comunicación con la víctima por tiempo de 14 años, así como 10.000 euros de indemnización por el daño moral.

Tras la entrada en vigor de la nueva ley en octubre, y la sucesión de revisiones, con varias rebajas también en Ourense, la defensa del encausado presentó a finales de noviembre un escrito en el que solicitaba la revisión de la condena, con una reducción de la pena de 10 a 9 años de prisión. La Fiscalía, la única acusación, informó en contra, al considerar que la pena impuesta en su día está dentro del marco de la nueva normativa.

“Ha de convenirse con las acertadas razones ofrecidas por la defensa”, dice la Audiencia. Con la antigua ley, los hechos entonces calificados como abusos con penetración a menores de 13 años preveían de 8 a 12 años de prisión. La sentencia impuso la pena en su mitad superior pero en la mínima extensión, 10 años.

"Haría falta una disposición transitoria en la ley de reforma que lo precisara, lo cual no acontece"

La nueva ley sanciona estos hechos de agresión sexual con entre 6 a 12 años de prisión. “Ahora el límite superior se inicia en 9 y no 10 años, por lo que la pena a imponer, si hoy mediara un nuevo enjuiciamiento, sin necesidad de realizar nueva individualización, sería la de 9 años”, dice el tribunal el auto, de 12 de diciembre.

Los magistrados no comparte el argumento de la Fiscalía, “ya que para ello haría falta una disposición transitoria en la ley de reforma que lo precisara, lo cual no acontece”. La resolución de la Audiencia no es firme y admite recurso de casación al Supremo.