La plaza se aplaza : la obra del mercado de abastos vuelve a encallar

El proyecto de rehabilitación de la Plaza de Abastos de As Burgas suma un capítulo más de incertidumbre. Cuando están a punto de cumplirse los tres años del inicio de las obras de reforma de este edificio civil, aparecen nuevas contradicciones, sobre el plan funcional, imprescindible para reubicar a los comerciantes, y hay una falta de concreción sobre los plazos previstos el remate de la obra, que hacen temer, incluso al propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que el proyecto amenaza con entrar en punto muerto, como ha ocurrido con la rehabilitación de la millonaria obra de la plaza de abastos pontina, que sumará ya a principios de 2023, un total de 8 años de cerrada tras su costosa rehabilitación.

Ayer, y en repuesta a preguntas de los informadores sobre el estado en el que se encuentra el plan funcional , imprescindible como paso previo para diseñar la distribución de los puestos internos de venta de los comerciantes, en el edificio ya remodelado, y proceder a su traslado, desde esa construcción provisional que ocupan desde hace más de cuatro años en la Alameda, el alcalde señalaba que está ya “todo en marcha”.

Los comerciantes sin embargo aseguran que “no tenemos constancia, ni hemos conseguido la copia del proyecto de remodelación, pese a haberla solicitado tres veces de forma oficial por registro en el Concello, para poder hacer ese plan funcional de la plaza”.

El regidor ayer no avanzó más en su “todo está en marcha”, y volvió a culpar de las dilaciones” en este proyecto, a la directiva” de la plaza –ya no a los propios placeros, como ha hecho hasta ahora– y acusó a los comerciantes de querer “estar toda la vida” ocupando el edificio provisional de la Alameda, por esa “animalidad de PP y PSOE”, indicó literalmente de haber elegido esa plaza pública para ubicar el edificio provisional que los acoge.

Fuentes próximas a la empresa que realiza la rehabilitación del edificio civil del mercado de abastos de As Burgas, una obra que data originariamente de 1929, y cuyo interior y estructura externa están totalmente rehabilitados, aunque diáfanos por dentro, confirman que el proyecto está pendiente de la pavimentación exterior, pero no quisieron ahondar más sobre los motivos –es de suponer que falta el visto bueno del Concello al reformado– y tampoco se aventuran a dar fechas del remate de las obras.

“Engañan al alcalde”

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de As Burgas, Emilio González, lamenta “que no nos hayan pasado de forma oficial ese proyecto de la obra realizada y nuestra arquitecta en un mes, tendría ya el plan funcional elaborado”. No culpa al alcalde (“creo que lo están engañando, que él ni sabe que no nos han pasado ese proyecto”) y lamenta que, “pese a esa relación de vecindad, que hemos tenido siempre ambos, no se haya dejado asesorar, o haya pedido otras opiniones. Repito que en esto lo están asesorando mal; eso es malo para todos”.

Los bonos del Concello pondrán límite de 40.000 a 80.000 euros a gastar en cada comercio local

El alcalde se refirió ayer también, durante una comparecencia pública, a la hoja de ruta que seguirán los bonos de 100 euros para cada vecino o vecina censados en el municipio de Ourense, para emplear en el comercio local de la ciudad, como ayuda para revitalizar estos pequeños negocios, que espera poder liberar entre los meses de marzo o abril del año que viene, y están pendientes de la publicación de la bases. Volvió a calificar de “desnortada” la propuesta del BNG de fijar un máximo de 5.000 euros a gastar por cada comercio, y adelantó que, posiblemente, el tope de gasto por comercio, para que los más de 10 millones que tiene previsto en estos bonos fijará un 80.000 euros de gasto en un solo establecimiento de hostelería o restauración ourensana, y hasta 40.000 en cualquier otro tipo de comercio local para repartir beneficios. Recordó que se accederá al bono a través de una app, de forma sencilla.