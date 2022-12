La Audiencia Provincial de Ourense absuelve a un matrimonio acusado de sustraer de un grupo empresarial –para el que habían trabajado– documentación sobre cobros de seguros, copias de contratos, fichas de clientes, pólizas y listados de cobros, para incorporarlos supuestamente a una nueva compañía. No hay pruebas. “Los clientes que pasaron a suscribir nuevas pólizas con los acusados facilitaron los datos de los anteriores contratos suscritos con la empresa del denunciante, no precisando, por tanto, acceder a datos de manera ilícita”, indica el tribunal. No existe “engaño alguno por parte de los acusados, limitándose su conducta a la suscripción de nuevas pólizas de seguros de decesos a varios clientes, que personas de confianza y, por tal motivo, decidieron el cambio a otra compañía que gestionaba la acusada”. Cabe recurso.