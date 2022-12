“Cuando se deteriora la calidad del debate sufre la democracia”

La Facultad de Derecho del campus de Ourense acogió ayer la semifinal y la final de la IX Liga de Debate, organizada por el catedrático de Filosofía del Derecho Pablo Raúl Bonorino. Por equipos, debatieron a favor o en contra de organizar eventos como el Mundial de fútbol en países que, como Catar, no respetan los derechos humanos.

En la final participaron ‘Los tertulianos’ contra ‘Las sofistas’, que ganaron el debate defendiendo la posición de que no deberían organizarse competiciones en países con déficits democráticos. En la semifinal el mismo grupo integrado en su totalidad por mujeres había ganado la ronda exponiendo la posición contraria, puesto que los equipos compiten sin saber de antemano qué argumento deben sostener –se decide por sorteo en el acto–, lo que requiere una preparación previa de las diferentes posturas.

"Quien hoy ejerce como defensor de un agresor sexual mañana puede ser acusación particular en un caso similar"

El jurado de profesores evalúa “la capacidad para comunicar con claridad, el lenguaje utilizado, la solidez de la argumentación, la retórica de los oradores. No importa el sí o el no, sino esos otros aspectos, porque para ser un jurista práctico es necesario contar con la habilidad de comunicar y argumentar. Quien hoy ejerce como defensor de un agresor sexual mañana puede ser acusación particular en un caso similar”, expone Bonorino.

"Consiste en debatir y refutar ideas desde la corrección"

La preparación y la defensa de una postura o la contraria en el debate enriquece la capacidad analítica y fomenta el pensamiento crítico frente al sesgo o la disonancia cognitiva. “Ayuda a dar espacio al otro, a escucharlo y tomarlo en serio. Consiste en debatir y refutar ideas desde la corrección”, indica el profesor, que echa en falta una mayor presencia en los planes de estudios de materias como la de Argumentación e interpretación jurídica, que sí se imparte –y se encarga, precisamente, Bonorino– en el campus de Ourense, en el cuarto curso del grado de Derecho.

Debatir, finaliza el catedrático, “es un elemento central en la vida democrática. Cuando se deteriora la calidad del debate sufre la democracia, como por desgracia vemos últimamente con una pérdida de la argumentación política, que da paso a la descalificación y el insulto”.