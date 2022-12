María Álvarez: “Este premio tiene mucho del legado de las mujeres y hombres de mi vida”

“Ser mujer y directiva, fue un poco más fácil, gracias a mi cultura y raíces gallegas; a nuestra particular visión del mundo; la formación; el matriarcado activo, que siempre dio un papel principal en nuestra tierra a la mujer y, sobre todo, este premio, tiene mucho que ver con el legado de esfuerzo y tesón de las mujeres de mi vida–madre, abuelas, tías– y también de los hombres de mi vida, como mi abuelo o mi padre, que jamás me cortaron las alas y me ayudaron a crecer. Todo esto me ha facilitado, esta tarea, no siempre fácil, de ser directiva, sin dejar y defender mi orgullo de ser mujer”, señalaba ayer María Álvarez Gómez, (A Ponte, Ourense, 1974).

La directora gerente en España de The&Partnership, una de las empresas líderes mundiales en el sector de la publicidad, hacía este sincero reconocimiento, al recoger el II Premio Olimpia Valencia, que entrega la Diputación de Ourense, un galardón que reconoce a personas o entidades que destaquen en la defensa de la igualdad y sus derechos. El acta del jurado destaca los veinte años de trayectoria profesional de María Álvarez , “trabajando para importantes agencias en el mundo de la creatividad, los medios y las estrategias de comunicación, así como por su inquietud por la constante formación”. La vicerrectora del campus de Ourense, Elena Rivo, fue la encargada de hacer la “laudatio” profesional y humana de la premiada, desde su licenciatura en Ciencias de la Información, en la rama de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, a su continuo periplo formativo, uno de los últimos en Harvard, o su condición de mujer culta y políglota y su continuo ascenso profesional hasta dirigir esta empresa de talla internacional en España, y que mueve una facturación de más de 50 millones en este país. Durante su intervención, al recoger este premio, en un acto celebrado anoche en el Centro Marcos Valcárcel, María Álvarez se reconocía “emocionada y enormemente agradecida” , y más por el significado de un galardón, que lleva el nombre de una mujer “admirable, la primera médico de Galicia, en un contexto aún más difícil que el nuestro como mujer,”, indicó en relación a Olimpia Valencia (Baltar, 1989), la primera médica y además ginecóloga gallega. Reconoce que, sin renegar del feminismo, su forma de liderar “se centra en un modelo horizontal, que parte, es cierto, de ese “multitasking” de la mujeres, –capacidad, para hacer varias tareas a la vez– pero también “en la empatía que tenemos, para trabajar con equipos diversos, pues las cosas salen mucho mejor, cuando se cohesionan las formas de trabajar de hombres y mujeres desde un ámbito de igualdad real”. Profundamente orgullosa de su condición e mujer y ourensana, ironizó al reconocer que “a mí un inglés no puede darme clases de inclusión y diversidad, pues vengo de una tierra de emigrantes, que salieron sin saber un idioma, y de mujeres que quedaban solas a cargo de asa y amplia”. Reconoció que aún hay techos de cristal que superar, y cerró su intervención con “La candidata”, un trabajo que muestra las trabas de las mujeres para conciliar su derecho a trabajar y a ser madres. “Porque yo lo valgo” : la pontina que está detrás de alguna de las campañas más audaces El presidente de la Diputación Manuel Baltar, elogió la “alegría y Merchán contagiosa” que transmite por su trabajo la galardonada y se mostró, “orgulloso por lo que estás haciendo”, al tiempo jurado por su elección pues representa señaló una digna sucesora del papel que Olimpia Valencia significó en el mundo de la lucha por la igualdad “y de la ourensanía”. Una trabajo imparable, con marcas como L’Oreal, Colgate, Endesa, Fiat Chrysler Automóviles (FCA) y Unidad Editorial, entre muchos otras. Si bien su labor directiva y de gestión ha pasada a un primer plano, esta pontina ha estado detrás de decenas de campañs que han hecho historia. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el “porque yo lo valgo” de : L’Oreal,que marcó escuela?. La directiva se declara “curiosa por saber y en constante formacion. Es fundamental en un sector como este, porque lo nuestro no va solo de vender marcas, hay que ayudar a la sociedad” afirma.