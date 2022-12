El jurado del Festival Internacional de Xardíns de Allariz seleccionó ayer a los diez ganadores del XIII Festival bajo el tema “A volta ao mundo en once xardíns”. Fueron elegidos de entre 22 propuestas de diversos países y de España: Plants of the world, de Polonia, A queima do Fuji-Hanoke-Isu, de Madrid, Un tupido velo: el jardín árabe, de Granada, O mundo en once aromas, de Madrid, En busca del paisaje perdido, de México/Tenerife, El mundo a través del jardín, de A Coruña/Barcelona, Xeometrías do Nilo, de Madrid, Jardín Tahara, de España, Jardín informal, de Colombia, Pangea: un viaje histórico, de Madrid. Y como suplentes Jardín del Rosal, de México, y Aromas de Japón, de Lleida.