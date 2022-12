🔴#AXEGAInforma dunha muller que faleceu nun incendio no seu domicilio da rúa de Nuño de Ousende, en #Ourense.



As forzas da orde traballan para aclarar as circunstancias do suceso.



Participaron: Urxencias Sanitarias de Galicia-061, #SPEISOurense, @policia e Policía Local. pic.twitter.com/6QHYRPXiRQ