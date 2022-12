El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome se reunió ayer en la junto de portavoces con representantes de todos los grupos políticos municipales para avanzar en la campaña de 100 euros, que el Concello pondrá en marcha para incentivar el consumo en el comercio y en la hostelería de la ciudad. El alcalde Gonzalo Pérez Jácome avanzó que el gobierno municipal prevé aprobar las bases de los bonos en la junta de gobierno local en el presente mes de diciembre, de manera que puedan estar operativos a comienzos del año 2023, posiblemente ya en el mes de febrero. El gobierno municipal, explicó el regidor, establecerá una propuesta para la utilización de estos bonos “muy práctica, con poca burocracia” por lo que, asegura, “será la mejor campaña de bonos que se haya implantado nunca en España”.

Jácome discrepa de la propuesta de bases realizada por el grupo del BNG, que considera “un desatino absoluto”. Afirma al respeto que “no tiene por donde cogerlo porque proponen que se tope en 5.000 euros el máximo que se puede gastar en cada establecimiento. Toda vez que son 10 millones de euros, si hay un tope de 5.000 euros, se daría la situación surrealista de que no habría establecimientos donde gastar los 10 millones”. Profundiza el alcalde que “enseguida llenarías la cuota de los disponibles y tendrías que hacer una especie de sudoku buscando en qué sitios de Ourense se puede gastar porque en muchos se habría llegado al tope de los 5.000”, asegura.

Reproches

Los socialistas y nacionalistas reprochan la actitud “antidemocrática” del regidor ourensano después de que rechazara las propuestas de los grupos políticos. Desde el PSOE señalan que “el alcalde aseguró que desde el Centro de Inteligencia Artificial se lanzaría una aplicación para la gestión del bono a coste cero, pero ahora ya dice que se va a encargar a una entidad bancaria por un contrato menor”. Por su parte, desde el BNG comentan que “resulta frustrante acudir a las juntas de portavoces ya que el alcalde no aporta absolutamente nada y se limita a decir cuáles son los pasos que va a dar pero sin aportar documentos sobre los que detallar”. La edil nacionalista Ruth Reza dijo que “el alcalde no es que no tuviera en consideración nuestras propuestas, sino que directamente las descalificó sin dar opción a que el resto de grupos pudiera debatirlas”. Pepe Araújo, de Ciudadanos, dijo que “el alcalde impuso un criterio, que es el de él, y no aceptaba sugerencias y menospreció las propuestas del BNG. Imposición, tiranía o burla, es la conclusión”.