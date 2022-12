El BNG pide celeridad al gobierno municipal para que actúe de “forma rápida” para que todas aquellas entidades sociales del tercer sector que quedaron sin ayuda, puedan recibirla antes de final de año. La nacionalista Ruth Reza dice que “vía decreto, ao noso entender o procedemento máis áxil e axeitado neste caso, efectúe a transferencia de crédito correspondente, ao redor de 90.000 euros, para que antes de final de ano, as entidades que quedaron fóra por falta de crédito conten cos cartos necesarios para poder continuar con todos os seus programas e actividades”. Y añade que “existen partidas en Servizos sociais que de non gastarse a 31 de decembro, voltarán á bolsa común, polo que se o alcalde quere pode transferir os fondos precisos para que estas entidades, que trasladaron en tempo e forma as súas propostas poidan seguir traballando con normalidad”. Y finalizan pidiendo que se revisen las bases de las ayudas para que todas las entidades gocen de dichas ayudas.