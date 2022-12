Estudiantes con diversidad intelectual en el campus: “Vengo a aprender porque quiero trabajar”

Laura Gil Requejo tiene 24 años y ya ha trabajado como auxiliar administrativo en Apersa. La experiencia le ha valido para saber que ese es el camino por el que quiere continuar, el del empleo y la vida autónoma. “Tengo que estudiar mucho, y para eso he venido a la universidad; aquí hacemos tareas y aprendo cultura y sociedad, matemáticas, comunicación…”. Como Laura, otros cinco jóvenes con diversidad intelectual acuden cada día al campus de Ourense para participar en un curso que no solo les ofrece preparación académica y orientación para el empleo, sino que les permite participar en la vida universitaria.

“¿Pero seremos capaces?” es lo primero que preguntaron a la educadora social de la Asociación Down Ourense, Alba Freire, cuando esta les planteó la posibilidad de participar en el ‘Programa universitario para el empleo y la vida autónoma’, un título propio de la Universidad de Vigo dentro de la oferta de la Escuela abierta de formación permanente que comenzó el año pasado como una experiencia piloto en el campus de Vigo y que, dado su éxito, este curso se ha ampliado al de Ourense. En total, son 12 jóvenes los que participan en la iniciativa.

“Por supuesto que son capaces, trabajamos con capacidades diferentes, puede hacer falta más esfuerzo, más dedicación, más tiempo y más apoyo, pero las posibilidades las hay”, responde la educadora a la pregunta inicial de los seis alumnos que desde noviembre son parte de la comunidad universitaria de Ourense. De lunes a viernes, en horario de mañana, hacen vida en el campus junto al resto de estudiantes de grado, máster y doctorado. Ocupan su aula en edificio Xurídico-Empresarial, comparten su tiempo de descanso en la cafetería y pasean por la zona verde exterior. “Me gusta el campus”, recalca Andrea Eiriz López, de 26 años, que todavía no ha tenido contacto con el mundo laboral: “Por ahora no he trabajado y me gustaría mucho ser auxiliar de limpieza. Por eso vengo aquí, para aprender”.

Mónica Villanueva Villar, directora del área de Coordinación del Vicerrectorado de Ourense y profesora de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, destaca el “orgullo” que supone para el campus poner en marcha este curso, ya que implica dar un paso más en la aspiración de la UVigo por ser más inclusiva.

Formación y prácticas

El título oferta 12 plazas, seis en Vigo y seis en Ourense en colaboración con las asociaciones Down de ambas ciudades y se dirige a jóvenes de entre 18 y 29 años con diversidad intelectual que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que acrediten estudios preuniversitarios adecuados para el aprovechamiento de la formación que van a recibir. El curso se estructura en 300 horas de docencia presencial impartidas por personal técnico de la asociación y profesores universitarios y 100 horas de prácticas externas en empresas.

“Hay un enriquecimiento en el doble sentido. Por un lado, las personas con diversidad intelectual adquieren conocimientos que les preparan para la vida laboral, y por otro, el personal y alumnado del campus aprendemos a convivir y a estudiar con los que en un futuro podrán ser compañeros de trabajo”, explica la docente.

De hecho, Ismael Fernández Cordovés (24 años) ya ha sido compañero del personal de administración y servicios. Como él mismo explica, fue “uno de los suertudos” que tuvo la oportunidad de hacer prácticas remuneradas en el campus de Ourense, en la Biblioteca Rosalía de Castro. “Todavía me llevo bien con las compañeras”, dice. Después de ese primer contacto con la universidad regresa al campus para ampliar sus conocimientos. “No tengo carrera y quiero formarme lo máximo posible para tener currículo”, dice.

Ismael tiene muy claro que quiere trabajar y en sus opciones ya hay varias puertas abiertas. Prepara oposiciones para Personal de Servicios Xerais y para auxiliar de cocina en el Sergas. En esta última convocatoria, que oferta 30 plazas, está en cuarta posición. Pero mientras se decide su futuro, no ha querido descartar la posibilidad de mejorar su preparación académica y personal a través de este curso universitario.

David Quintairos, de 25 años, ya cursó una FP de Informática, y esta sería una vía más para mejorar su preparación prelaboral. También Pablo Álvarez, de 22, dedica parte de su jornada al estudio. El próximo 18 tiene el examen de la oposición para personal subalterno del Estado y está muy motivado con este curso en el campus.

Completa el grupo Jacobo García, de 22 años, que también quiere mejorar su preparación académica para dar el salto al mercado laboral. Hasta ahora ha realizado prácticas de conserje en un colegio, de auxiliar de limpieza en un centro de día y en el almacén de Intersport.