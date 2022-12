Tesouro: la salida musical de las canciones que siguen surgiendo

“No tiene ni idea de lo que va a hacer con su vida / Llora y no se explica como va a encontrar una salida / a este túnel que no se acaba y no le permite ver la luz”. Son los primeros versos de la canción ‘Brillo’, la primera obra de la nueva banda Tesouro, que acaba de lanzar un nuevo disco en plataformas digitales llamado Aquí conmigo.

Carlos Rego, Aser Álvarez y Daniel Alonso se reúnen (oficialmente) bajo un nombre con fuerza, muy gallego y que no pretende ser ni el fin ni el inicio de nada, sino que es un medio de expresión musical de las canciones escritas y otras que quedan por escribir. Carlos Rego Tesouro (Ourense, 1965), considerado uno de los mejores letristas del panorama nacional, explica que “cuando empezamos a ensayar Aser y yo, le pregunté que le parecía el nombre Tesouro y a él le gustó, después a Daniel también y decidimos llamarnos así”. Preguntado sobre qué significa ese proyecto dice que “es un medio de expresión musical porque nosotros somos gente veterana, gente que llevamos años tocando y el éxito ya es muy complicado pero tenemos unas canciones que están y otras que van llegando y queríamos darle una salida. De alguna manera, las canciones siguen surgiendo y queremos darles forma para verlas materializadas y ofrecerlas a la gente”. "Estamos recibiendo las primeras críticas nacionales de revistas musicales importantes y eso hace que tengan más repercusión. La cosa pinta bien” El músico ourensano analiza los primeros días de vida pública de las canciones en las plataformas digitales, diciendo que “son pocos días, pero hay muy buena acogida. Conocemos mucha gente y al final la gente está pendiente de lo que haces, entonces sí que había un poco de expectación. Además estamos recibiendo las primeras críticas nacionales de revistas musicales importantes y eso hace que tengan más repercusión. La cosa pinta bien”. Sobre el disco físico, todavía no tienen fecha de presentación por problemas de suministros y logísticos, pero esperan cerrar una fecha para hacer la presentación oficial en una tienda de discos ourensana a toda la sociedad. Carlos comenta riendo que “esperamos que sea más pronto que tarde”. El disco aglutina una decena de canciones que tienen que ver con sus circunstancias, con sus orígenes, con sus vivencias y también con Ourense, aunque no de forma expresa. La primera canción es ‘Brillo’. Carlos dice que “nació del tirón, después de la muerte de Pat Dinizio, no sé si tiene algo de The Smithereens, pero de la incapacidad de imitar a tus grupos favoritos siempre salen cosas personales”. La segunda es “Tu mejor disfraz”, de la que comenta que “puede que todavía con Dinizio en la cabeza, llegó el primer estribillo y de ahí fui tirando del hilo”. Música para lugares También hay música para lugares, como ‘Roimelo’ y ‘Niñodaguia’. La primera es “la aldea en la que nació Aser y donde sigue viviendo. Además de donde nació el grupo y donde ensayamos. Está inspirada en un buen amigo que llegó a plantearse dejar su ciudad y mudarse allí”. La segunda es la que cierra el disco, la décima canción que “es de Magin Blanco, recuperada de una grabación acústica hecha con un teléfono en un ensayo casero”. A mayores de estas cuatro hay otras seis como ‘Conciencia tranquila’, ‘Los contadores de estrellas’, ‘Aquí conmigo’, ‘Dile a mis padres’, ‘Todo es tan raro’ y ‘Caléndula’. Sobre si es un disco que guía el final de una carrera musical, Carlos explica que “no es una pretensión ni mucho menos, no es el final ni el inicio de nada. Que dure lo que dure. Creíamos que estas diez canciones podían encajar y convivir en un disco y eso es lo que hemos hecho. Vivimos al día y tomando las cosas según vienen”. La música en ellos no para, ni pasando los años, ni sumando canciones. Dos fechas: 23 en Arca da Noe y 30 en el Liceo El disco ya fue publicado en plataformas digitales el pasado 24 de noviembre y los tres componentes de Tesouro animan a escuchar y disfrutarlo. El grupo ya tiene programadas dos fechas en el calendario de 2022. La primera de ellas será el próximo 23 de diciembre en una sala que les apetece tocar como es el Arca da Noe, en Vilar de Santos, catalogada como una de las mejores salas por su programación y su trayectoria. Carlos comenta que “tenemos muchas ganas e ilusión de que llegue ese día”. Y además, también tienen un acto más oficial el próximo día 30 de diciembre en el Liceo de Ourense, donde presentarán el grupo y también el disco. Sobre esta circunstancia, Carlos explica que “por diversas circunstancias el disco no pudo estar antes, pero esperamos tenerlo listo en nuestras manos para esa fecha. Son fechas obligadas, pero esperamos aprovechar esa obligación para hacerlo en una época donde en Ourense hay mucha gente, porque la Navidad es la época del año donde más gente que está estudiando o trabajando regresa a Ourense, así que esperamos aprovechar esa obligación que nos impuso el disco para convertirlo en oportunidad y llegar a todos aquellos que estén interesados”. Tesouro sigue con la música de Burgas Beat y le añade un elemento importante de Os amigos dos músicos, para continuar ofreciendo letras, música y momentos con claro acento ourensano.