El sector público es el principal destino laboral de los doctores formados en el campus

El sector público es el destino laboral más habitual entre los profesionales residentes en Ourense titulados en programas de doctorado de la Universidad de Vigo, con una tasa que roza el 80%. Así lo refleja el estudio “Inserción laboral das persoas tituladas da UVigo en estudos de doutoramento (1995-2020)” realizado por el Observatorio de Persoas Tituladas de la UVigo. Dicho documento, que analiza la situación laboral de todos los estudiantes que realizaron su doctorado en la institución desde la creación de la universidad hasta la actualidad, revela que la empleabilidad es plena en el caso de los ‘doctores’ que residen en la provincia.

Entre los 44 programas que imparte la Escola Internacional de Doutoramento de la UVigo, siete están implantados en Ourense. Se trata de Ciencias da Educación e do Comportamento y Turismo, en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas; Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento, Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria y Ecosistemas terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais, en el ámbito de las Ciencias, y Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables, en el área de Ingeniería y Arquitectura. La oferta se completa con Ciencias Sociais e Envellecemento, implantado este curso y, por lo tanto, fuera del estudio. Tampoco arroja datos el doctorado en Turismo de 2019, pero sí su versión anterior, bajo la denominación de Dirección e Planificación do Turismo.

El informe analiza la inserción laboral de una muestra de 505 personas entre 2.843 titulados en estudios de doctorado de la UVigo entre 1995 y 2020. El 64,6% trabajan en Galicia, mientras que el 23,4% están en el extranjero y el 11,9% en otra comunidad autónoma.

El doctorado en Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemente es el título específico del proyecto de especialización Campus Auga y se implantó en 2017, por lo que el volumen de titulados es inferior al de otros programas. Las cuatro primeras tesis doctorales de este programa se defendieron en 2020, que es el último año objeto de estudio. Según los datos del informe, la totalidad de las personas tituladas en este programan estaban empleadas en el extranjero, todas ellas en el sector público y en el ámbito de la docencia.

Gran parte de los titulados en Ciencias da Educación e do Comportamento han hecho también las maletas. El 80% están trabajando fuera de España y el 20% en otras comunidades autónomas fuera de Galicia, según recoge este informe, que sitúa al grueso de los doctores de este programa en el sector público. También el programa en Ecosistemas Terrestres ha tenido su principal destino laboral en el extranjero. Una amplia mayoría, representada en el 87,5%, trabajan fuera del país, y el 12,5% restante se han quedado en Galicia. En este caso, el 62,5% se dedican a la investigación y el resto a la docencia.

En ámbito de la informática, el programa en Sistemas de Software Intelixentes e Adaptables, la distribución geográfica de los titulados se reparte por igual en Galicia, otras comunidades autónomas y resto del mundo, con porcentajes recogidos en este estudio del 33,3%.

En cambio, en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria, ocho de cada diez titulados trabajan en Galicia, frente a un 5% empleados en otras comunidades autónomas, y un 15% que desempeña su actividad laboral en el resto del mundo. En este programa, la mitad de los ocupados se dedican a la investigación. En el caso de Dirección e Planificación do Turismo, todos los titulados están trabajando en el sector público gallego.

Tasas de empleo

Respecto a las tasas de empleo en los programas implantados en el campus de Ourense, la ocupación es plena en todos ellos con la excepción de Ecosistemas Terrestres, en los que hay un 11,1% de inactividad frente a un 88,9% de empleo. En Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria, la tasa de empleo es del 90,9%, la de desempleo alcanza el 4,5%, al igual que la de inactividad.

Con todo, entre los resultados del estudio, destaca que Ourense es la provincia de las cuatro gallegas con mayor presencia de titulados doctorados en el sector público. El 79,4% de los profesionales formados en la UVigo con la categoría de ‘doctor’ están contratados en este ámbito. El 14,3% trabajan en la empresa privada, y el 22,2% son autónomos.

El sector de actividad más común entre los doctorados titulados en la UVigo que trabajan Galicia, y en particular, en Ourense, es la enseñanza superior. El empleo en esta actividad es mayoritario en esta provincia, con un porcentaje del 57,6%. Es la tasa más alta entre las cuatro gallegas, por delante de Pontevedra (55%), en la que también es este el principal destino de los doctorados, y más alejada de A Coruña y Lugo, donde no llegan al 30% y la actividad de los doctorados se dirige, en mayor medida a la investigación, en el caso de A Coruña, y a la enseñanza no universitaria, en Lugo.

Este último sector es el segundo con mayor presencia de doctorados titulados en la UVigo, con un 13,6%, frente a la investigación, que apenas llega al 1,7%. Este mismo porcentaje de representación se da la fabricación de vehículos motorizados (si bien Ourense lidera la presencia de titulados en esta actividad), museos e instituciones culturales (siendo la única con doctorados empleados en este sector), organización cívica y social (también líder), y fabricación de productos químicos (única provincia gallega con doctorados empleados en esta actividad).