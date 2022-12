La casa que brilla por Navidad

Casi a la vez que la centenaria Esperanza Cortiñas pulsaba el botón que iluminó la Navidad en Ourense, Carmen Iglesias encendía las luces que convierten su casa de la carretera de Santa Mariña en un gran decorado en estas fiestas. Materiales reciclados y bombillas LED componen el envoltorio colorido de su vivienda, en la que es tradición hacer visible la celebración de la Navidad.

“Vivo aquí desde hace 45 años. Mi marido y yo empezamos con un arbolito en el balcón, papel dorado y unas bombillas, y con el tiempo fuimos aumentando. Cuando él falleció yo seguí con la misma ilusión que teníamos los dos. Pongo la decoración todos los años y cada vez incorporo algo más. Mi nieta de 8 años, que se vuelve loca con esto, dice que ‘las luces en Ourense no se encienden hasta que mi abuela lo hace’”, relata.

Ni la pena que sintió hace un año, cuando unos vándalos robaron unas figuras del exterior de la casa que formaban parte del decorado, la ha desanimado para seguir con su particular tradición. “Unos gamberros se llevaron una piruleta y un papá Noel artesano hecho por mí. Me dio rabia porque me había llevado mucho trabajo”, recuerda.

Aparcado ese incidente, la pasión navideña de Carmen pervive, e incluso parece contagiosa, porque más vecinos de la zona se han animado a iluminar sus casas. La sinuosa carretera de Santa Mariña, donde las noches en otras épocas del año tienden a ser oscuras, brilla en estas fechas en múltiples tonos.

Una semana le ha ocupado la instalación de la decoración. “Este año hay algunos cambios, como un árbol eléctrico, más cuerdas desde el balcón hacia los setos, un árbol de luces fuera...”, señala esta mujer.

Son muchas bombillas en tiempos de carestía de la electricidad, pero es un gasto asumible porque la instalación es eficiente. “Toda la luz es LED y algunas cosas llevan pilas que pueden recargarse. El pasado el consumo fue de unos 20 euros, no creo que este sea mucho más”, vaticina la propietaria.

Un buzón para los niños

Desde el pasado viernes y hasta el 6 de enero, la Navidad brillará en Santa Mariña. Como otros años, Carmen ha instalado un buzón en el exterior de su vivienda, para darle un nuevo uso como depósito para las cartas de los niños a Papá Noel y los Reyes Magos. “Varios dejaron cartas el año pasado, incluso uno que vino desde O Carballiño”, recuerda la señora.