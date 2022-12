Alega que es perseguido por ser opositor del régimen de Venezuela y le deniegan el asilo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que no se cumplen los requisitos necesarios para que un hombre venezolano residente en Ourense desde 2017 reciba el derecho de asilo o la protección subsidiaria, que el Ministerio del Interior le denegó.

El hombre se identificaba como opositor y participante en las marchas de protesta contra el Gobierno de Venezuela. Interior indicó que “en el actual contexto venezolano, el solo hecho de identificarse como opositor o de ser percibido como tal resulta insuficiente de cara a apreciar una verdadera razón de protección internacional”.

Según argumentaba la administración para denegar la solicitud de este hombre, “Venezuela se encuentra actualmente inmersa en un clima de confrontación política en el que no comulgar con las ideas del Gobierno sitúa a los ciudadanos venezolanos en ese gran contingente de los llamados opositores. Sin embargo, el hecho de ser considerado no afín a las políticas gubernamentales o militar en un partido de la oposición, sin presentar un perfil político definido, no puede justificar una persecución por tal motivo en los términos establecidos por la Convención de Ginebra, máxime cuando no se han producido amenazas directas o se ha identificado una persecución individualizada”.

El hombre presentó recurso, que ahora resuelve la Audiencia Nacional, en una sentencia de 8 de noviembre. La abogada de esta persona subrayaba que “no puede regresar a su país puesto que sufriría una férrea persecución política, le detendrían e iría a prisión”.

Además, el recurso recordaba la complicada situación económica del país sudamericano, “donde el Fondo Monetario Internacional prevé una subida de precios del 1.800000% en dos años, con problemas de escasez de alimentos básicos y medicinas, por lo que se ha producido la salida del país de unos tres millones de ciudadanos”.

"No se alega ningún específico elemento a tener en cuenta del que pueda deducirse que existe un concreto riesgo de persecución para sí mismo, al margen de las consideraciones generales sobre la situación venezolana", dice la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional considera que el demandante “se basa en consideraciones generales sobre la situación en Venezuela, mas no se alega ningún específico elemento a tener en cuenta del que pueda deducirse que existe un concreto riesgo de persecución para sí mismo, al margen de las consideraciones generales sobre la situación venezolana. Unido al hecho de que ya reside en España, en la población de Ourense desde el año 2017 –como figura en el certificado de empadronamiento incorporado al expediente--, junto a otros familiares, hace pensar que esta solicitud de asilo pudiera tener un mero carácter instrumental para la consecución de permiso de residencia en España, al margen de las causas que justifican la protección solicitada”, expone la sala.

"No ha acreditado tener un perfil de haber sido perseguido"

“El recurrente no ha acreditado tener un perfil de haber sido perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, de género u orientación sexual. Ni siquiera tiene actividad alguna que evidencie un perfil político. Es por ello que su petición no tiene encuadre en el derecho de asilo. Estamos ante la denuncia de supuestos de carácter genérico, y ha de tenerse en cuenta que se requiere un mínimo de prueba sobre la situación denunciada”, añade la sentencia.

El tribunal tampoco considera que este caso tenga encaje para la concesión de la protección internacional subsidiaria. Según jurisprudencia del Tribunal de la UE, su concesión se justifica cuando el peticionario acredita que tiene motivos fundados para creer que correría un riesgo real de sufrir un “daño grave” en caso de que fuera expulsado a su país de origen.

"No se ha acreditado la existencia de tal riesgo de daños graves"

“Nada se ha interesado en la demanda sobre protección subsidiaria y no se ha acreditado la existencia de tal riesgo de daños graves, por lo que carecería de fundamento la adopción de la medida interesada de protección”, dice la Audiencia Nacional. La sentencia no es firme, cabe recurso al Supremo.