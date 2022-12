“Deficiencias técnicas” en la candidatura de ourensana para la Agencia Espacial Estatal

La Xunta se escudó en una decisión del NODO para no hacer públicas las resoluciones de los acuerdos adoptados y los criterios establecidos por los que A Coruña, fue la elegida por el gobierno gallego y, ahora, será la sede de la Agencia Estatal de la Supervisión de la Inteligencia Artificial. Ayer, el Boletín Oficial del Estado publicó las valoraciones concretas de las diferentes candidaturas presentadas para cada agencia y se destaca que la candidatura ourensana para la Agencia Espacial Estatal (AEE) presentaba “deficiencias técnicas” que estaban presentes en la convocatoria. Lo avisaron desde la Universidad de Vigo y también desde los entes políticos alegando que un aeropuerto era indispensable y que tenía que establecerse en un mismo concello donde se ejecuta la candidatura. Ourense presentó un edificio de la UVigo en la Tecnópole en SAn Cibrao y eso la penalizó. En concreto, el BOE establece que “no existe apoyo para el sostenimiento de la sede y de su adecuación. No tiene un aeropuerto con las conexiones requierdas a menos de una hora de viaje. Tampoco presenta Ourense una actividad significativa en el sector espacial, ni en el ámbito empresarial ni en el ámbito de la investigación. No se evidencia tampoco el apoyo de la comunidad autónoma”.

Sin embargo, el BOE no señala nada para determinar por qué no fue elegida Ourense, detrimento de A Coruña. Pero sí que especifica que el posicionamiento de la comunidad autónoma era importante para evaluar la propuesta. Uno de los que partició en la reunión que postuló a A Coruña, fue el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, que ante el anuncio de la elección coruñesa señaló que “doulle os parabéns a A Coruña e a toda Galicia. Eu fago votos para que este tipo de iniciativas chegue a toda a nosa xeografía. No seu momento, propuxemos Ourense como sede e sigo pensando que tería sido un acerto levar a AESIA en Ourense, cidade na que hai moitísimo potencial e que concorda co obxectivo de descentralización avanzado polo goberno; tamén o tería sido a súa implantación en Santiago. Desde a Universidade de Vigo quixemos, unha vez tomada a decisión a nivel galego, apoiar esta iniciativa, e sumarnos, como parte integrante do Sistema Universitario Galego, ó pedimento feito a nivel autonómico”.