Los voluntarios de Afaor celebran su día: “La implicación viene porque lo has vivido”

Fuerza y compromiso. Son los dos valores que destaca la Xunta de Galicia de los más de 52.000 voluntarios, de 1.000 entidades, en la comunidad gallega. Ayer, en el Día Mundial del Voluntariado, la directora xeral de Xuventude y Voluntariado, Cristina Pichel, puso en valor a las manos solidarias de la entidad ourensana Afaor, que cuenta con 11 personas que colaboran y ayudan de forma constancia.

Desde Afaor señalan que “son un complemento de la asociación que ayuda y valoramos mucho”. De los 11 que están registrados, 8 corresponden a personas mayores de 60 años y otras tres mujeres tienen un perfil digital que ayudan en la labor de promoción y difusión de la actividad y programas de la entidad a través de las redes sociales.

Desde la directiva de Afaor comentan que “los voluntarios que tenemos tienen esa sensibilidad por la enfermedad porque lo han vivido y comprenden por lo que está pasando el paciente y usuario, pero también su familia. Enriquecen mucho la labor de la asociación”.

Sara Ruiz, una de las voluntarias, explica que “mi caso es muy sencillo. No tiene mucho mérito. Primero tuve a mi madre y eso me implicó mucho con la asociación. Mi madre ya no está, pero tengo una deuda pendiente con Afaor por toda mi vida. A mi madre le valió mucho estar aquí y las actividades que hacía, y para mí es una maravilla colaborar con estas cosas que le hace tanto bien a los usuarios”.

Y añade que “no se encuentran historias muy distintas, la implicación viene porque lo has vivido en primera persona. La ves y te implicas”.

Sobre sus funciones comenta que “participamos y apoyamos en talleres y actividades que están llevando a cabo, jugamos con los usuarios e intentamos pasar del papel a las nuevas tecnologías”.

Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude e Voluntariado, dice que “o voluntariado é fundamental, en Galicia temos 1.100 accións de voluntarios e máis de 50.000 voluntarios e sen eles non poderían funcionar, ou non funcionarían tan ben”

Y añade que “para la Xunta de Galicia hai dous colectivos prioritarios, un voluntario sénior e o outro, o voluntariado xuvenil de 16 a 35 anos que comenzan o voluntariado e teñen un recorrido. Tamén estamos traballando nun voluntariado interxeneracional, onde a xente moza aprenda da experiencia dos mís maiores e da súa sabiduría. Este proxecto está enfocado no rural, onde temos posta unha especial mirada”.